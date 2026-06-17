La millonaria amenaza silenciosa que golpea al turismo y tus datos

La industria del turismo registró un promedio de 2.291 ciberataques semanales en mayo.

El crecimiento de los ciberataques contra el sector turístico encendió las alarmas justo antes del inicio de la temporada alta de vacaciones. Un informe de Check Point Research reveló que este tipo de ataques aumentó un 122% en los últimos tres años, impulsado por campañas cada vez más sofisticadas que buscan robar datos personales y financieros de los viajeros aprovechando la urgencia por conseguir ofertas.

Según la investigación, en mayo de 2026 la industria del turismo registró un promedio de 2.291 ciberataques semanales por organización, un 24% más que en el mismo mes de 2025. El dato contrasta con el incremento interanual del 2% registrado en el resto de los sectores y confirma que las plataformas de reservas, hoteles y agencias de viajes se convirtieron en uno de los principales objetivos del cibercrimen.

"Observamos un patrón claro de industrialización del fraude digital en el sector turístico. Los atacantes no improvisan: diseñan campañas estacionales con la misma planificación que cualquier gran empresa del sector, aprovechando los picos de demanda y la presión por reservar rápido", explicó Rafa López, Workspace Security Engineer de Check Point Software.

Los ciberdelincuentes preparan sus ataques con meses de anticipación

El informe también detectó una fuerte actividad en el registro de sitios web relacionados con el turismo. Solo durante mayo se crearon 47.318 nuevos dominios vinculados a este rubro, un 33% más que en abril y un 19% por encima del mismo período del año pasado.

De ese total, uno de cada 112 dominios fue identificado como malicioso o sospechoso. Además, muchos permanecen inactivos hasta el inicio de las vacaciones, cuando los ciberdelincuentes lanzan campañas masivas de phishing y estafas aprovechando el mayor volumen de reservas.

Entre los casos detectados aparecen páginas falsas que imitan a reconocidas plataformas de viajes. Los investigadores identificaron dominios diseñados para copiar la apariencia de Booking.com con el objetivo de robar credenciales y datos de tarjetas de crédito. También encontraron sitios que simulaban ser Airbnb para atraer a viajeros interesados en alojamientos en Canadá y páginas que utilizaban el nombre de Skyscanner para promocionar hoteles inexistentes y cobrar depósitos por reservas falsas.

Este tipo de ataques aumentó un 122% en los últimos tres años.

Cómo evitar caer en una estafa al reservar vacaciones

Frente a este escenario, Check Point Research recomienda adoptar algunas medidas básicas para reducir el riesgo de fraude: