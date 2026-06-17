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Qué es el "Whaling", el fraude VIP que imita a jefes para robar millones en segundos

Un correo del CEO llega pidiendo una transferencia urgente y confidencial. El empleado de finanzas la autoriza. El dinero desaparece. Lo que nadie sabe es que el CEO nunca escribió ese correo. Así funciona el Whaling, el ciberataque más peligroso para las empresas.

17 de junio, 2026 | 14.31

Los ciberataques corporativos dejaron de ser masivos para volverse selectivos. Según el último informe de ESET, el 27% de las empresas en América Latina sufrió al menos un ciberataque en el último año, y la región concentró cerca del 9% de los incidentes cibernéticos investigados globalmente en 2025. "Estamos viendo una evolución clara: los ataques dejaron de ser masivos para volverse selectivos. El Whaling es un ejemplo de cómo los delincuentes apuntan directamente a ejecutivos para lograr transferencias o accesos críticos. Este tipo de fraude no explota fallas tecnológicas, sino procesos internos y decisiones bajo presión", señala Pablo García, BDM Cyber de TIVIT Latam.

Qué es el Whaling y por qué es tan efectivo

El Whaling es un tipo de ataque dentro del Business Email Compromise (BEC) que apunta específicamente a los "peces gordos" de una organización. A diferencia del phishing masivo —que pesca en general—, el Whaling elige un blanco preciso: un directivo con poder de decisión y un destinatario con capacidad para ejecutar transferencias o revelar información crítica.

El método de investigación previo es lo que lo hace tan creíble. A partir de fuentes públicas como perfiles en LinkedIn, sitios corporativos, comunicados de prensa y redes sociales, los ciberdelincuentes reconstruyen la estructura interna de la empresa, los roles clave y hasta los estilos de comunicación del CEO o CFO. En algunos casos, también utilizan filtraciones de datos o credenciales comprometidas para acceder a correos reales y replicar con mayor precisión el tono, la firma y los patrones de escritura.

Las cuatro modalidades más usadas

Los atacantes no solo usan el correo electrónico. Las principales formas de operar son: correo electrónico BEC —mensajes que aparentan provenir del CEO solicitando transferencias urgentes—, mensajería en apps corporativas como WhatsApp o Teams, Vishing —llamadas telefónicas con uso de voz clonada mediante inteligencia artificial— y suplantación de dominios con direcciones casi idénticas a las oficiales que solo cambian en un carácter.

La IA está potenciando este tipo de fraudes. Con las herramientas actuales, los atacantes pueden clonar la voz de un ejecutivo a partir de unas pocas horas de grabación pública entrevistas, presentaciones, videos corporativos— y usarla en una llamada telefónica al área de finanzas solicitando una transferencia "antes del cierre de mercado". La urgencia fabricada y el origen aparentemente confiable son la combinación que cierra la trampa.

MÁS INFO

Cómo protegerse: las cinco medidas concretas

Las recomendaciones del especialista de TIVIT son operativas, no teóricas.

  • Doble validación para pagos y transferencias: ninguna transferencia importante debe procesarse con la sola autorización por mail, sin importar quién aparezca como remitente.
  • Verificar pedidos urgentes por canales alternativos: si llega un mail del CEO pidiendo una transferencia urgente, la respuesta correcta es llamar al CEO directamente al teléfono de siempre, no al que aparece en ese mail.
  • Capacitar a equipos financieros: son el blanco más habitual. Deben conocer el patrón de estos ataques y saber que la urgencia fabricada es la señal de alerta más clara.
  • Evitar la autorización unipersonal: ninguna operación crítica debería poder ejecutarse si una sola persona la aprueba.
  • Fortalecer la gestión de accesos y credenciales: muchos ataques se facilitan porque las contraseñas corporativas fueron comprometidas en filtraciones anteriores y nunca se actualizaron.
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