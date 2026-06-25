Gerardo Martínez defendió a la CGT: "El Gobierno quiere romper el modelo sindical"

El secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, habló este jueves con el equipo de El Destape 1070 tras la reunión de la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT). Cruzó al gobierno de Javier Milei a partir de la intervención de la UOM, y acusó a la Rosada de querer "romper el modelo sindical" y buscar un país "sin sindicatos". Afirmó que desde la central obrera tienen un plan de lucha determinado aunque no ratificó que vaya a haber una medida de fuerza en el corto plazo.

El dirigente sindical comenzó la entrevista con fuertes críticas al Ejecutivo, al asegurar que el gobierno violeta "no da oportunidad de diálogo" a ningún gremio y que impuso "un cepo a las discusiones paritarias". Agregó que desde la central obrera no fueron "escuchados en ningún momento" y que el Gobierno Nacional quiere "romper" la relación entre sindicatos y empresarios: "Hay un factor político del Gobierno que pretende inmiscuirse y romper ese vínculo de relación soberana que tenemos en forma bilateral con el sector empresario".

Por otro lado, cuestionó el trabajo de los gobernadores que acompañaron los proyectos de ley del Gobierno en el Congreso. "No podemos cuestionar no haber tenido mayoría en el Congreso; esto tiene que ver con la conducta de muchos gobernadores que surgieron por el voto de muchos trabajadores que, a la hora de la verdad, cuando se ponía en evidencia una postura del gobierno de romper el esquema de la representación sindical, ellos votaron a favor del Gobierno", afirmó Martínez. Sin embargo, en esa misma ecuación sumó a "un sector empresarial" que logró "romper el contrato social" de diálogo entre sindicatos y empresarios.

"Hubo un estado de connivencia por parte de muchas administraciones provinciales y también de un sector empresarial que rompió el eje del contrato social persistente en donde tenemos la oportunidad, desde hace muchos años, de tener una mesa de discusión en cada una de las actividades para que exista un equilibrio entre el Capital y el Trabajo", sostuvo el titular de la UOCRA para El Destape 1070.

Martínez sobre la situación del sector productivo: "Atados de pies y manos"

El gremialista de la construcción fue crítico de la situación de los industriales. Aseguró que "el sector empresario no tiene posibilidad de tener un futuro solvente con este modelo económico" y que, en lo general, los grupos que "tienen que ver con el desarrollo económico, productivo y comercial, estamos atados de pies y manos". Y volvió a ser contundente contra el Ejecutivo nacional: "Hablan de libertad, pero nos están quitando la libertad pisando las paritarias al generar un proyecto de ley que no tiene nada que ver con el desarrollo productivo ni la generación de puestos de trabajo".

"La microeconomía no está funcionando, el Gobierno solo mira la macro", agregó Martínez al final de este punto.

Martínez sobre el presente de la CGT y del peronismo

El dirigente sindical también se refirió a la actualidad de la central obrera. Afirmó que "la CGT representa a los trabajadores más allá de sus pensamientos políticos" y que "el plan de lucha está determinado", aunque consultado sobre la posibilidad de que haya un nuevo paro general, esquivó responder de forma clara: "El plan de lucha puede terminar indudablemente con una medida de fuerza contundente"

Respecto a la actualidad del peronismo como oposición, Martínez sostuvo que "hay que renovar al movimiento" y que la prioridad tiene que estar en ver "qué le pasa a nuestras mayorías".

"Lo fundamental es ver qué es lo que le pasa a las mayorías de nuestra sociedad ,que se ve afectada por una política económica que no los respeta y que hace que tengamos más desocupados, más nivel de pobreza y un decaimiento en el desarrollo productivo nacional", señaló el dirigente sindical.