Mundial de 2026 establece récord histórico de asistencia, superando al de 1994

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador vs Alemania

Por Nicholas ​P. Brown

NUEVA YORK, 25 jun (Reuters) - El Mundial de 2026 se convirtió ‌el jueves ‌en el más concurrido de la historia, superando el récord de 1994 de casi 3,6 millones de espectadores, informó la FIFA.

El anuncio se hizo durante la segunda parte del ​partido entre ⁠Alemania y Ecuador en East ‌Rutherford, en el estado de ⁠Nueva Jersey, mientras ⁠las pantallas gigantes mostraban la nueva cifra récord —3.605.357— entre aplausos ensordecedores.

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A falta de ⁠48 partidos para que termine ​la Copa del Mundo, ‌es posible que la ‌asistencia total casi duplique el ⁠récord de 1994, que se alcanzó en una época en la que en el Mundial se ​jugaban ‌solo 52 partidos. Los estadios han estado llenos, en promedio, en más de un 99%.

Los altos precios de las entradas, ⁠ampliamente documentados, junto con las restricciones de viaje impuestas por la administración del presidente Donald Trump a determinados países, hacen que pueda haber muchas personas que desearan estar en el torneo ‌pero no hayan podido asistir, dijo el economista Victor Matheson, experto en economía del deporte del College of the Holy Cross.

Pero hay muchos aficionados ‌dispuestos a ocupar sus puestos.

"Los estadounidenses quieren estar allí para los grandes momentos", ‌dijo Dan ⁠Rascher, experto en economía del deporte de la Universidad ​de San Francisco.

Con información de Reuters