Sorpresa en el fútbol: la FIFA confirmó que Rusia volverá a jugar un torneo después de cuatro años

Impacto en el fútbol: Rusia volverá a disputar un torneo FIFA después de cuatro años.

Mientras se desarrolla el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA confirmó una importante noticia que impacta en el fútbol internacional: Rusia volverá a participar en competiciones organizadas por el organismo después de más de cuatro años de suspensión. Esta decisión, tomada tras el comienzo de la guerra con Ucrania en Europa del Este, pone fin al veto que pesaba sobre la federación rusa desde 2022 y habilita su regreso a los torneos oficiales.

La reincorporación se producirá inicialmente en las categorías juveniles y se da luego de una serie de conversaciones dentro de la FIFA sobre la situación del fútbol ruso. En las últimas horas, la federación recibió una invitación formal para disputar el Mundial Sub-15 que tendrá lugar en Azerbaiyán entre el 22 y el 31 de octubre. De esta manera, los seleccionados de ese país podrán volver a competir en certámenes internacionales organizados por la entidad rectora del fútbol mundial.

Rusia había quedado excluida de todas las competencias de la FIFA tras la sanción impuesta en 2022. Desde entonces, sus equipos nacionales permanecieron al margen de los torneos oficiales, sin posibilidad de disputar eliminatorias ni campeonatos internacionales.

La confirmación del regreso representa un cambio en la postura del organismo y abre una nueva etapa para el fútbol ruso, que volverá a tener presencia en competiciones oficiales de la FIFA luego de más de cuatro años de ausencia

Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la última vez que Rusia disputó un partido de manera oficial

El último encuentro de carácter oficial que jugó el combinado ruso fue el 14 de noviembre de 2021, en la última fecha de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión perdió por 1 a 0 ante Croacia, resultado que lo relegó a la segunda posición de su grupo y lo obligaba a disputar un repechaje ante Polonia para clasificarse; sin embargo, ese partido nunca se llegó a jugar, ya que la invasión a Ucrania se produjo poco tiempo después y la FIFA decidió darle el partido por ganado al seleccionado de Robert Lewandowski (que estuvo en el mismo grupo que la Selección Argentina).

El anticipio de Gianni Infantino sobre la reinclusión de Rusia: "Solo ha creado más frustación"

A principios de 2026, Gianni Infantino había remarcado que la exclusión deportiva no ha tenido resultados y que no sería correcto proseguir con esta modalidad, ya que está generando el efecto contrario al esperado. “No deberíamos vetar a países por los actos de sus líderes políticos. No ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio”, afirmó el presidente de la FIFA en una entrevista con Sky News.

De la mano con esto, Infantino advirtió que esta sanción está limitando las chances del desarrollo del fútbol en las siguientes generaciones, por lo que propuso eliminar la exclusión en las categorías menores. “Que los niños y las niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podría ayudar. Es algo que definitivamente tenemos que hacer, al menos en categorías inferiores. Tenemos que hacerlo, al menos en la categoría juvenil”, sumó el dirigente italiano.

Cabe mencionar que la sanción puesta a Rusia y Bielorrusia en 2022 no surgió de la FIFA ni de la UEFA, sino que la iniciativa fue tomada por el COI (Comité Olímpico Internacional), que recomendó a distintas federaciones deportivas a no recibir a deportistas de estas nacionalidades como medida de protesta. Como resultado, Rusia no compitió el repechaje con Polonia para Qatar 2022, ni tampoco estuvo en las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026, al igual que Bielorrusia.