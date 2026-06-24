DT de Turquía pide respeto para sus jugadores tras la eliminación del Mundial

Conferencia de prensa de Turquía para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El director técnico de Turquía, Vincenzo Montella, solicitó el miércoles a los ‌aficionados y a ‌la prensa mostrar un mayor respeto hacia sus jugadores, afirmando que lo dieron todo a pesar de una decepcionante participación en el Mundial, y que no deberían ser objeto de ataques personales.

Montella defendió con vehemencia ​a su selección ⁠ya eliminada tras las derrotas ante ‌Australia y Paraguay, un día antes ⁠de disputar el último ⁠partido del Grupo D con Estados Unidos.

"De verdad les pido que los respeten porque son ⁠nuestros jugadores, son el futuro del fútbol", ​dijo el técnico italiano a ‌periodistas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Montella señaló que muchos ‌de esos mismos jugadores ayudaron a Turquía ⁠a volver al Mundial por primera vez en 24 años y lograron una serie de resultados notables durante los casi ​tres años ‌que lleva al frente del equipo.

Aunque reconoció las deficiencias del equipo, señaló que las críticas deberían ser constructivas y no dirigirse a personas concretas. "He ⁠visto ataques personales que no puedo aceptar", afirmó.

Montella señaló que Turquía creó ocasiones y obtuvo buenos resultados en varios indicadores ofensivos durante el torneo, a pesar de no haber logrado traducir su rendimiento en resultados.

"Podríamos haber hecho algo ‌más, podríamos haberlo hecho mejor, pero lo intentamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas", afirmó el técnico de 52 años, quien manifestó su determinación de seguir al frente ‌del equipo.

En cuanto al partido del jueves, Montella espera un reto diferente al de sus anteriores rivales, ‌ante un ⁠equipo bien organizado y orientado a la posesión del balón.

"Será un partido ​muy difícil, probablemente uno de los más difíciles", puntualizó.

Con información de Reuters