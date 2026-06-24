Conferencia de prensa de Suecia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Graham Potter ha advertido a su equipo de que no repita otra mala actuación defensiva cuando ‌se enfrente el jueves ‌a Japón, en un partido en el que Suecia intentará recuperarse de la abultada derrota sufrida ante los Países Bajos para asegurarse un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial.

Los suecos, tras su victoria inicial por 5-1 sobre Túnez, encajaron una derrota por el mismo marcador ante los neerlandeses, ​que los ubicó ⁠en el tercer lugar del Grupo F, a un punto ‌tanto de Países Bajos como de Japón.

"No podemos ⁠defender como lo hicimos; tenemos que ⁠mejorar en ese aspecto. Japón es fuerte por las bandas y también por el centro, así que nos enfrentamos a un ⁠equipo muy bueno y tenemos que asegurarnos de ​estar mejor de lo que estuvimos en ‌ese aspecto", dijo Potter a los ‌periodistas.

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Los japoneses se mantienen invictos en la Copa del ⁠Mundo, tras remontar en dos ocasiones un gol en contra para empatar con Países Bajos, antes de infligir a los tunecinos una derrota por 4-0 que eliminó a la selección ​africana.

ACTUACIÓN IMPONENTE

Daichi ‌Kamada ha marcado en los dos partidos con el equipo de Hajime Moriyasu, mientras que Ayase Ueda cuajó una actuación imponente contra Túnez, marcando dos goles y dando una asistencia para el tercero, lo ⁠que puso de relieve la calidad de toda la selección japonesa.

"Quien juegue representa una amenaza. En la selección japonesa no se trata de individuos, creo que su mayor fortaleza reside en el colectivo. Tienen una amenaza colectiva en ataque, una defensa colectiva, y eso es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes", ‌afirmó Potter.

Los suecos también cuentan con una importante amenaza ofensiva con Alexander Isak y Viktor Gyokeres.

Gyokeres ganó la Premier League con el Arsenal en su primera temporada en el club, mientras que Isak ha sufrido varias lesiones tras su fichaje por el ‌Liverpool.

"No creo que sea miedo, creo que es respeto por lo que han logrado: uno ha ganado la Premier League y el otro ‌ha tenido una ⁠gran carrera y ha dado el gran salto a un equipo de primera categoría. Aunque su ​temporada se ha visto interrumpida por las lesiones, Alex sigue siendo un jugador de primerísimo nivel", señaló.

Con información de Reuters