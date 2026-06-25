Cómo activar la herramienta de WhatsApp para silenciar llamadas extrañas y cuidar tus datos

Esta función de privacidad que permite silenciar automáticamente las llamadas de desconocidos.

Las llamadas de números desconocidos en WhatsApp pueden convertirse en una puerta de entrada para estafas, intentos de robo de datos y otras modalidades de fraude. Por eso, la aplicación incorpora una función de privacidad que permite silenciar automáticamente las llamadas de personas que no están guardadas en la agenda, una herramienta que ayuda a reducir las interrupciones y a mejorar la seguridad de la cuenta.

La opción no bloquea por completo las comunicaciones, sino que evita que el teléfono suene cuando el contacto es desconocido. De todos modos, la llamada seguirá apareciendo en el historial y el usuario podrá revisarla si lo considera necesario. Según WhatsApp, esta medida busca disminuir el contacto directo con posibles estafadores, que suelen utilizar este canal para realizar engaños, suplantar identidades o intentar obtener información confidencial.

Cómo activar el silencio de llamadas de desconocidos

La función está disponible dentro de las opciones de privacidad de WhatsApp y puede habilitarse en pocos pasos:

Abrir WhatsApp.

Ingresar en Configuración .

. Entrar en Privacidad .

. Seleccionar Llamadas .

. Activar la opción Silenciar llamadas de números desconocidos.

Una vez configurada, las llamadas provenientes de números que no formen parte de los contactos dejarán de sonar, aunque permanecerán registradas en el historial para que el usuario pueda consultarlas más tarde.

Las llamadas dejarán de sonar, aunque permanecerán registradas en el historial.

Otras recomendaciones para proteger la cuenta

Además de activar esta función, WhatsApp recomienda reforzar la seguridad de la cuenta con otras medidas. Entre ellas, nunca compartir el código de registro ni el PIN de la verificación en dos pasos, ya que estos datos son fundamentales para impedir accesos no autorizados. También aconseja habilitar la verificación en dos pasos y asociar una dirección de correo electrónico para facilitar la recuperación de la cuenta en caso de olvidar el PIN.

La plataforma también sugiere revisar periódicamente la sección Dispositivos vinculados para detectar accesos sospechosos y cerrar sesión en equipos desconocidos. Además, recomienda desconfiar de mensajes o llamadas con errores de redacción, pedidos de información personal, solicitudes para ingresar a enlaces, descargar aplicaciones externas o realizar pagos. También son señales de alerta los pedidos de dinero, los supuestos premios, ofertas de empleo o inversiones y cualquier conversación que busque generar confianza antes de solicitar datos sensibles.