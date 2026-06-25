Histórico triunfo de Ecuador vs Alemania: a nada de clasificarse a la próxima ronda

El fútbol ecuatoriano ha escrito una de las páginas más gloriosas de su historia. En el marco de la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026, la Selección de Ecuador venció por 2-1 a la poderosa Alemania, un resultado heroico que le otorga el boleto directo a los 16avos de final del certamen internacional. Con este triunfo, los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece se posicionan provisionalmente como el mejor tercero de la fase de grupos.

El encuentro, disputado en el MetLife Stadium de Estados Unidos bajo el arbitraje de la estadounidense Tori Penso, no comenzó de la mejor manera para el conjunto sudamericano. Apenas al primer minuto de juego, Alemania golpeó primero: un pase hacia atrás de Florian Wirtz encontró a Leroy Sané, quien con un zurdazo potente y esquinado batió al arquero Hernán Galíndez para decretar el 1-0.

Pese al tempranero balde de agua fría, Ecuador no se amilanó y reaccionó con una velocidad envidiable. Siete minutos más tarde, a los 8’ de la primera parte, el extremo Nilson Angulo ensayó una gran corrida por la banda izquierda y sacó un remate bajo hacia el poste de Manuel Neuer, firmando el 1-1 definitivo de la primera mitad y anotando, además, el primer gol de Ecuador en lo que va de esta Copa del Mundo.

Durante el resto del primer tiempo y el inicio del complemento, el partido mantuvo una alta intensidad. Galíndez se erigió como una de las figuras clave del encuentro al contener las arremetidas de Kai Havertz y descolgar balones peligrosos, manteniendo con vida la ilusión ecuatoriana, mientras que Enner Valencia y Moisés Caicedo avisaban en el área alemana.

Beccacece movió el banco en el segundo tiempo y la frescura de los ingresados dio frutos. A los 32 minutos de la etapa final, tras un tiro de esquina ejecutado al primer palo, Kevin Rodríguez logró peinar la pelota. En medio de un tumulto de defensores teutones, apareció el atacante Gonzalo Plata para definir por lo alto y sentenciar el 2-1 ante una floja respuesta de Neuer.

Los minutos finales fueron de puro sufrimiento y resistencia para el combinado tricolor, que supo aguantar las últimas embestidas alemanas (incluido un remate de Deniz Undav que dio en la red exterior) para sellar un triunfo que quedará en la memoria colectiva del país.