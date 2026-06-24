Así es la visita al túnel jesuítico oculto bajo una iglesia antigua: cuándo es, dónde y cuánto cuesta.

En pleno casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires se puede realizar una experiencia que es como un viaje en el tiempo. La iglesia de San Ignacio de Loyola invita a recorrer los más recónditos sitios de la ciudad, en un paseo que incluye el acceso a su túnel jesuítico, claustros y torres. Se trata de un recorrido que propone un verdadero viaje en el tiempo por uno de los espacios más antiguos y emblemáticos de la ciudad.

La propuesta se desarrolla en la Iglesia de San Ignacio de Loyola, ubicada en el entorno de Bolívar 225, en el barrio de Monserrat, donde también se encuentra parte del antiguo complejo jesuita que data de los orígenes de la Ciudad. Incluye la visita al templo, que fue fundado en el siglo XVII y es considerado una de las construcciones más representativas de la arquitectura colonial porteña.

El paseo también invita a conocer el claustro del antiguo Colegio de San Carlos, origen del actual Colegio Nacional de Buenos Aires. Pero el mejor momento de todo el recorrido es el acceso al túnel jesuítico que se encuentra bajo la iglesia y que forma parte del circuito guiado.

La Iglesia San Ignacio de Loyola brinda paseos por sus túneles.

Además, el recorrido incluye el acceso a las torres del edificio, una correspondiente a 1680 y otra al reloj, junto con sus matroneras, ofreciendo una vista distinta del casco histórico porteño.

Dónde es, cuándo y cuánto cuesta la visita

Las visitas guiadas se realizan con distintos días y horarios, y tienen una duración aproximada de una hora y media. El punto de encuentro es en Bolívar 225, donde los visitantes deben presentarse 15 minutos antes del inicio del recorrido para la acreditación.

En cuanto a las tarifas, el valor general es de $13.000 más $1.000 de comisión (total $14.000). Para jubilados y niños de entre 6 y 12 años, el costo es de $12.000 más $1.000 de comisión (total $13.000). Los menores de seis años ingresan gratis. Para no residentes en el país, el valor es de $20.000.

La actividad no se suspende por lluvia y se recomienda asistir con calzado cómodo y antideslizante, ya que el recorrido incluye escaleras y sectores de dificultad media a alta.

Las entradas pueden adquirirse de forma online, y una vez realizada la compra, el comprobante debe presentarse el día de la visita. En caso de cancelación o cambio de fecha, se permite la reprogramación con al menos 24 horas de anticipación.