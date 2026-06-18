Vuelven las míticas "Brujas": el paseo histórico del Subte tendrá una edición especial por el Día de la Bandera

El próximo sábado 20 de junio, el Subte de la ciudad de Buenos Aires sumará una propuesta diferente a los festejos por el Día de la Bandera. Tanto es así que visitas y locales podrán acceder a una inesperada propuesta de turismo en el transporte público de la Capital Federal.

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) realizará una nueva edición de su ya clásico Paseo Histórico a bordo de los emblemáticos coches La Brugeoise de la Línea A, aunque esta vez con una temática especial que rendirá homenaje a una de las grandes pasiones argentinas: el fútbol.

La actividad se desarrollará durante la noche y ofrecerá tres recorridos entre las estaciones Perú y Acoyte. A lo largo del trayecto, los participantes podrán revivir parte de la historia del transporte porteño mientras viajan en los vagones que durante casi un siglo formaron parte de la vida cotidiana de millones de pasajeros.

La propuesta no solo apunta a rescatar el valor patrimonial de los históricos coches, si no también a acercar a los vecinos y visitantes a una experiencia cultural diferente.

La historia y la pasión argentina

Esta edición especial tendrá como eje la temática mundialista por motivos obvios, con una ambientación inspirada en el universo del fútbol y en distintas actividades pensadas para toda la familia. La estación Perú, uno de los puntos más emblemáticos de la red, se transformará en el centro de las celebraciones con música en vivo, intervenciones artísticas y sorpresas para los participantes.

Desde SBASE destacaron que el objetivo es ofrecer una experiencia inmersiva que permita recorrer los orígenes de la primera línea de subte de América Latina mientras se disfruta de una jornada festiva sobre la identidad cultural argentina.

Los interesados en participar deberán inscribirse previamente para formar parte de un sorteo. El registro permanecerá abierto hasta las 14 del jueves 18 de junio y podrá realizarse a través de los canales oficiales de BA Subte. Los ganadores serán notificados por correo electrónico.

Las "Brujas" de la Línea A

Los coches La Brugeoise son conocidos popularmente como “las brujas”. Fueron declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y representan uno de los símbolos más reconocibles de la historia del transporte urbano porteño.

Se fabricaron a comienzos del siglo XX y prestaron servicio en la Línea A durante casi 100 años antes de ser retirados de la circulación regular.

Desde el 2017, estos paseos históricos se convirtieron en una cita esperada por los aficionados al transporte, las familias y los curiosos que buscan descubrir rincones poco conocidos de la ciudad.

Además esta vez, el viaje tendrá el ingrediente extra de celebrar el Día de la Bandera en un contexto único, donde la historia y la pasión popular viajarán en el mismo sentido.