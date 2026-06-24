El enojo de Juan Otero tras el despido de Flor Peña.

La fake news difundida por Flor Peña en El Show del Verano (Luzu TV), referida a la salud de Jorge Messi, generó enorme repercusión en los últimos días. El escándalo llegó a niveles tan altos que Nico Occhiato decidió despedir a los productores involucrados, así como también a la propia co-conductora del ciclo, aún con Marley en los Estados Unidos.

En redes sociales la actriz fue blanco de todo tipo de agresiones, las cuales también sufrió en el plano de los medios de comunicación tradicionales, siendo muchos los periodistas que reprobaron su desenvolvimiento. En medio de ese aluvión de críticas, Juan Otero se pronunció sobre cómo está viviendo todo esto su madre y dejó alguna que otra indirecta en el camino.

Marley y Flor Peña en El Show del Verano.

¿Qué dijo Juan Otero sobre el despido de su madre Flor Peña?

En diálogo con Intrusos, el joven expuso: "Claramente es amargo porque no está bueno nunca que una persona se quede sin trabajo, no es una sensación linda, sea por lo que sea. Nada, mi vieja es humana, se equivocó, fue un error. Pidió disculpas a más no poder”. Sin embargo, confesó: "Entiendo la bronca que generó porque a mí también me molestó. Inclusive le dije que no estuvo bueno, pero estamos hablando del laburo de la gente y se equivocaron como se pueden equivocar muchos y como se han equivocado muchos. No es la primera vez que pasa”.

Con relación a Occhiato, apuntó: “No me gusta, no te voy a decir nada sobre Nico y sobre eso porque es un jefe y él tomó la decisión que tiene que tomar como jefe. Es su empresa y decidió cómo quiere manejarla”. "A mí me da bronca por la gente, por lo hipócrita que es la gente", aseveró enojado, agregando que "ha pasado tantas veces que se ha matado gente en vivo y real y nadie se detuvo a atacar a esa gente como se lo atacó a mi vieja”.

“Nunca vi tan arrepentida a una persona como lo arrepentida que estaba mi vieja. Es lo peor que le pasó. Ella realmente pensó que se le terminaba la carrera. Y es lo que intentaron un poco instalarle en su mente", concluyó.