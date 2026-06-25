"Lo llamó dos veces": Hernán Castillo reveló que el presidente de un club argentino contactó a Messi antes del Mundial

Castillo hizo una revelación sobre Messi.

En plena cobertura del Mundial 2026 en los Estados Unidos, el periodismo deportivo argentino encontró tiempo para una historia que mezcla a la Selección con el mercado de pases. Hernán Castillo, periodista del programa "Y ya lo ve, y ya lo ve" del streaming Love y una de las voces que suele tener buena información sobre River, soltó al aire un dato que ni los propios hinchas millonarios conocían.

Se trata de un intento concreto del club de Núñez por sumar a Lionel Messi a sus filas, una gestión que hasta ahora se había mantenido en reserva y que tuvo como principal impulsor a uno de los máximos dirigentes de la historia reciente de la institución.

El llamado que nadie conocía

Según contó Castillo, Jorge Brito, expresidente de River, movió sus fichas para tentar al capitán de la Selección. Y lo hizo más de una vez. "Jorge Brito lo llamó dos veces a Messi para que juegue en River porque el expresidente del Millonario tiene un fuerte vínculo con la familia del diez", reveló el periodista con total naturalidad.

Castillo hizo una revelación sobre Messi.

La idea de Brito, siempre de acuerdo con el relato de Castillo, era aprovechar los cuatro meses en los que se detiene la MLS para contar con el rosarino, aunque fuera por un período acotado. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto: Messi, con contrato vigente en el Inter Miami, nunca dejó de estar enfocado en su carrera en los Estados Unidos.

No fue el único sueño de Núñez

Lo llamativo es que la jugada por Messi no fue un caso aislado. Según trascendió, la directiva riverplatense ya había intentado seducir a otras figuras de talla internacional. Antes del Mundial de Clubes, en Núñez se contactaron con Cristiano Ronaldo, y en 2022 incluso habían avanzado en un precontrato con el uruguayo Luis Suárez, una operación que finalmente se frustró tras la eliminación temprana del equipo en la Copa Libertadores.

Vale aclarar que los llamados a Messi no son recientes: las gestiones se habrían dado tiempo atrás, durante un receso de la MLS, y lo que sorprendió ahora fue la revelación pública de Castillo en medio del clima mundialista. Por el momento, ni el entorno de Messi ni la actual dirigencia de River se refirieron a la versión.