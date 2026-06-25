Aumentó la pobreza en el primer trimestre del año, además de la precarización laboral

Un informe de la Universidad Nacional Torcuato Di Tella contrastó los números de pobreza medidos por el INDEC y constató que el guarismo subió en el primer trimestre de 2026. Según este informe, en el semestre de octubre 2025-marzo 2026, la pobreza se habría ubicado en un 30%, dos puntos por encima del semestre julio-diciembre que había sido de 28%. “Los datos sugieren que el segundo semestre de 2025 tuvo el valor más bajo de la pobreza y a partir de ese momento comienza a subir”, sostuvo Martín Rozada, titular del Departamento de Economía de la UNTDT.

El coeficiente de Gini mide los niveles de igualdad y desigualdad (medida por ingresos) en la sociedad y cuando su indicador se acerca a 1, hay mayor desigualdad tal como ocurrió en el primer trimestre de 2026. En la comparación interanual, el coeficiente per cápita familiar se ubicó en 0,442 cuando un año atrás había sido de 0,435. Esto se explica por la creciente informalidad laboral, la pauperización de los ingresos, la persistente retirada del Estado en su rol social y una economía de enclave.

La escalera de la pobreza

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Según Rozada, la desigualdad no para de aumentar desde diciembre de 2025. De acuerdo al informe de la Distribución del Ingreso publicado por el Indec y el dato del ingreso per cápita familiar, el 70% de los hogares reunía ingresos, al primer trimestre del año, que no superaban los 846.000 pesos, cuando la canasta básica total para el tercer mes del año – utilizada para medir los niveles de pobreza- se había ubicado en 1.434.464 pesos para una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores de edad.

“Los datos de distribución del ingreso del primer trimestre de 2026 sugieren una tasa de pobreza de 30,7%. Si estos datos se confirman, la incidencia del semestre octubre 2025 y marzo 2026 sería de 30.3% dentro de los límites del intervalo de confianza del nowcast”, explicó Rozada en su cuenta de X.

Pero el dato más sobresaliente de la medición que viene realizando el Departamento de Economía de la UNTDT es que la pobreza empezó a subir sistemáticamente desde diciembre del año pasado. Para el semestre julio – diciembre 2025, se ubicaba en el 28,2% y de ahí no dejó de subir hasta el 29,6% para el semestre diciembre – mayo, actualizado con el último dato de la distribución del Ingreso del Indec.

“Los datos de distribución del ingreso publicados por INDEC sugieren que, en la medición del organismo, sin ningún tipo de ajuste/corrección, la pobreza se habría incrementado en casi 2 puntos (de 28.2% a 30.1%) entre los semestres julio25-diciembre25 y octubre25-marzo26. Esto significa que en el primer trimestre del año 2026 la pobreza habría sido entre 3.5 y 4.0 puntos porcentuales más alta que en el tercer trimestre del año 2025”, analizó Leo Tornarolli, economista del CEDLAS-UNLP.

La precarización que crece

La informalidad total llegó al 44,2%, el máximo de la serie disponible, y alcanza a 8,5 millones de trabajadores y trabajadoras. En el último año, mientras el empleo total creció 1,1%, los trabajadores informales aumentaron 6,4% y el segmento formal cayó 2,6%.

De acuerdo a los datos del primer trimestre, la desocupación llegó al 7,8%: son 214.000 personas desocupadas más que en 2023. La subocupación alcanzó al 11,1% de la población económicamente activa.

“La desocupación ampliada muestra un deterioro mayor. Al sumar a quienes trabajan pocas horas y buscan activamente otro empleo, alcanza al 15,3%. Es decir, más de 3,2 millones de personas, 479 mil más que en 2023”, puede leerse en el último informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), coordinado por Claudio Lozano.

Hay otro dato que habla de la pauperización social. La presión efectiva sobre el mercado laboral llegó al 23,6% de la población económicamente activa, 1,9 puntos porcentuales por encima de 2023. Son casi 5 millones de personas que buscan empleo, aun teniendo alguna ocupación.

“La promesa de formalización no se verifica en los datos. El modelo económico en curso no sólo no crea empleo protegido: consolida una inserción laboral más precaria, con más rebusque, menos estabilidad y una presión creciente sobre quienes trabajan o buscan hacerlo”, concluyó Lozano.