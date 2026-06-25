Tiene un récord Guinness y se encuentra en plena ciudad de Buenos Aires: el sitio perfecto para celebrar el Día Mundial de The Beatles

Día Mundial de The Beatles: el museo con entradas por menos de $7000 para celebrarlo

Cada 25 de junio se celebra el Día Mundial de The Beatles y en medio de la ciudad de Buenos Aires hay un lugar perfecto para que los fanáticos celebren a la icónica banda británica: el Museo Beatle. Se puede acceder con entradas por menos de $10.000, tiene horario nocturno y es ideal disfrutar de piezas originales vinculadas a la banda.

Así es el Museo Beatle porteño: por qué tiene un récord Guinness

Ubicado en el complejo Paseo la Plaza, el Museo cuenta con una colección que supera las 11.000 piezas originales, entre las que hay discos, fotografías, afiches y publicaciones de época. La colección pertenece al argentino Rodolfo Vázquez, fanático de la banda; juntó las piezas durante toda su vida y es el mayor coleccionista de memorabilia Beatle del mundo, según el libro de los récords Guinness.

El Museo Beatle habré por la tarde y noche, ideal para hacer algo diferente

Entre los espacios más destacados se encuentran la recreación de la icónica portada de Abbey Road y la recreación de la escena de la cama de John Lennon y Yoko Ono. Además, hay diferentes ambientaciones interactivas que permiten a los visitantes conectar con diferentes etapas de la banda de Liverpool. El espacio se presenta como un punto clave para los fanáticos de los Beatles, ya que muestra un recorrido a través de la historia de la banda.

¿Cuánto salen las entradas para el Museo Beatle?

El Museo Beatle (Av. Corrientes 1660) se caracteriza por tener horarios vespertinos: abre a las 18 hs y cierra a las 00 h. La entrada para los argentinos residentes es muy económica; ronda $7000. Mientras que para los turistas extranjeros tiene un valor de $12.000. Así, se convierte en una gran opción para tener una noche diferente en plena ciudad de Buenos Aires.

La clave está en que, cuando uno termina de ver recorrer el museo, se puede cruzar a The Cavern, un bar temático en el que se pude disfrutar de algo rico y escuchar música en vivo.