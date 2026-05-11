Londres prepara un museo que celebra la mítica azotea de los Beatles

FOTO DE ARCHIVO: Estreno británico de ''If These Walls Could Sing" en Londres

La azotea londinense donde los Beatles dieron su último concierto ‌improvisado quedará inmortalizada ‌en un nuevo museo dedicado al grupo, cuya inauguración está prevista para el año que viene.

"The Beatles at 3 Savile Row" ofrecerá a los fans de la música ​la oportunidad ⁠de explorar el edificio donde se ‌grabó "Let It Be", ya ⁠que la antigua sede ⁠de su discográfica, Apple Corps Ltd, se convertirá en un santuario dedicado ⁠a la banda.

Formados en Liverpool en ​1960, los Beatles vendieron ‌más de 600 ‌millones de discos en todo el ⁠mundo, capturando la agitación cultural de la época, influyendo en generaciones de artistas y creando un ​legado ‌musical que perdura hasta nuestros días.

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En 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr dieron lo que acabó ⁠siendo su concierto de despedida, interpretando "Get Back" y otras canciones antes de que llegara la policía y les pidiera que bajasen el volumen.

"Hay muchos recuerdos especiales entre estas paredes, por no hablar ‌de la azotea", dijo McCartney el lunes.

Además de una recreación del estudio original donde se grabó "Let It Be", habrá material de los archivos de ‌Apple Corps y exposiciones, lo que permitirá a los fans visitar el edificio ‌que forma ⁠parte de la historia londinense del grupo.

"Vaya, es como ​volver a casa", dijo Starr en el comunicado.

Con información de Reuters