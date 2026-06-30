Ver Costa de Marfil vs. Noruega en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Costa de Marfil y un gran duelo frente a Noruega.

Costa de Marfil y Noruega protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten este martes 30 de junio a partir de las 14 (horario argentino) en Dallas. Ambos seleccionados llegan con la ilusión de seguir haciendo historia en una edición inédita del torneo, que por primera vez cuenta con una ronda de 32 equipos en la fase eliminatoria, a la que ambos accedieron con el segundo puesto de su grupo-

El conjunto africano logró por primera vez pasar fase de grupos y buscará seguir con vida en un torneo en el que ya está haciendo historia, con grandes partidos como frente a Ecuador, que lo posicionaron bien en el campeonato, mientras que los europeos intentarán confirmar el crecimiento de una generación encabezada por Erling Haaland y Martin Ødegaard. El ganador avanzará a los octavos de final y mantendrá intacto el sueño de pelear por el título.

Por dónde ver Costa de Marfil contra Noruega de manera legal en el Mundial 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Costa de Marfil y Noruega será transmitido por DSports, Flow, DGO, Paramount+ y Disney+.

Cómo llegan al encuentro Costa de Marfil y Noruega

Costa de Marfil alcanzó esta instancia tras finalizar en el segundo lugar del Grupo E. Los Elefantes comenzaron su participación con un valioso triunfo por 1-0 sobre Ecuador gracias a un gol agónico de Amad Diallo. En la segunda jornada dieron pelea, pero cayeron 2-1 frente a Alemania, mientras que en el cierre sellaron la clasificación con una sólida victoria por 2-0 sobre Curazao.

El equipo dirigido por Emerse Faé logró romper una barrera histórica al superar por primera vez la fase de grupos en una Copa del Mundo. Con una estructura sólida, equilibrio en el mediocampo y el talento ofensivo de futbolistas como Diallo, Franck Kessié y Ange-Yoan Bonny, los marfileños pretenden seguir sorprendiendo en el torneo.

Noruega busca hacer historia.

Noruega, por su parte, también terminó segunda en el Grupo I luego de un arranque contundente. Debutó con una goleada 4-1 sobre Irak, con un doblete de Erling Haaland, y luego derrotó 3-2 a Senegal en otro partido en el que su máxima figura volvió a convertir por duplicado. Con el pasaje prácticamente asegurado, el entrenador Ståle Solbakken decidió preservar a varios titulares en la última fecha y el equipo cayó 4-1 frente a Francia, resultado que lo dejó como escolta de la zona. Más allá de esa derrota, el conjunto escandinavo llega con confianza y con un plantel que combina experiencia y poder ofensivo. Haaland aparece como la principal amenaza en ataque, acompañado por la creatividad de Ødegaard y la presencia de Alexander Sørloth, conformando uno de los tridentes más peligrosos del certamen.