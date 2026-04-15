Villarruel y Lemoine se volvieron a cruzar y se tensa la interna: “Escupir huevadas”

El enfrentamiento entre Victoria Villarruel y Lilia Lemoine sumó este martes un nuevo capítulo, que revela la interna en La Libertad Avanza. La vicepresidenta y la diputada protagonizaron un nuevo cruce entre pedidos de silencio y acusaciones en las redes sociales.

Todo comenzó con una publicación en Instagram del concejal de Morón, Ariel Aguilera, quien difundió un video cortando imágenes de Javier Milei junto a Villarruel. En ese contexto, Aguilera expresó su “contundente e indeclinable apoyo a la vicepresidenta de la Nación contra la campaña de ataques y difamaciones del Presidente y su séquito”.

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La publicación fue replicada por Villarruel en sus historias, lo que generó reacciones inmediatas en redes sociales. El abogado Hernán Saivane llevó el contenido a X y cuestionó a la vice: “Si no forma parte del rumbo del gobierno, debe dejar su cargo”.

A partir de esa intervención, Lilia Lemoine recogió el guante y lanzó una dura crítica contra Villarruel: “Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo. No le dan las neuronas”. Además, la diputada libertaria acusó a la presidenta del Senado de estar “dominada por el vicio del poder” y de haberse “creído en la cima”.

“Ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor”, sentenció Lemoine en su publicación. La socióloga Laura Etcharren salió en defensa de Villarruel y cuestionó a Lemoine: “¿No le parece un exceso pedirle a una Vicepresidente silencio por cuatro años?”.

Etcharren agregó que a Villarruel “la quisieron llevar al ostracismo y les salió mal”. Villarruel agradeció públicamente el respaldo de la socióloga y aprovechó para responder a Lemoine: “La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana”.

En otro tramo de su mensaje, la vicepresidenta disparó: “Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias”.

Más cruces entre a vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Lilia Lemoine

Este cruce se suma a una larga serie de enfrentamientos entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Lilia Lemoine. En 2024, Lemoine había cuestionado a Villarruel por no pronunciarse tras la visita de diputados libertarios a represores condenados en Ezeiza. “Me rompe soberanamente las bolas. ¡Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó!”, había dicho Lemoine en aquel momento.

A lo largo de 2025, la diputada insistió con descalificaciones, llamando “garrapata” y “sanguijuela” a la vice, y sugiriendo que “chupar la popularidad del otro” era su estrategia. Ahora, en 2026, el enfrentamiento vuelve a escena y todo indica que tendrá más capítulos en la interna libertaria.