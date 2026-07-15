La reacción de los diarios españoles ante el triunfo de Argentina: "Finalissima"

Argentina enfrentará a España el próximo domingo.

Los diarios españoles también reflejaron la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra. El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró revertir el resultado inicial que casi los deja afuera de la final del Mundial 2026 faltando apenas cinco minutos para terminar el tiempo reglamentario.

El diario Marca tituló: "'Remontadísima' de Argentina... ¡y Finalissima!", en referencia a cómo el equipo liderado por Lionel Messi convirtió dos goles que le dieron el pase a la final. Enzo Fernández marcó el primer tanto a los 85 minutos y Lautaro Martínez pasados los 90 minutos. Además, recordar la Finalissima que fue cancelada y que debían disputar el campeón de América y el de Europa.

Mientras que Sport tituló: "¡Es inmortal! Messi lleva a Argentina a la final ante España". Y eligió ilustrar la nota con el abrazo entre el capitán de la Selección Argentina y Lautaro Martínez, luego de que este convirtiera el segundo gol que ampliaba la ventaja de la albiceleste.

El medio AS, por su parte, aseguró que "Messi quiere otro Mundial" y remarcó la "remontada épica" que en siete minutos llevó a la Argentina a jugar la final ante España en Nueva York el próximo domingo. Ambas selecciones se verán las caras en el MetLife Stadium a partir de las 16 horas.