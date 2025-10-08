Anibal Lotocki se encuentra condenado a ocho años de prisión por estafa y lesiones graves contra Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Este miércoles, además, el fiscal Pablo Turano, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 pidió indagar al ex cirujano como responsable penal de la muerte de la modelo rosarina que falleció en 2023 a los 43 años.

Piden indagar a Anibal Lotocki por la muerte de Silvina Luna

Turano considera que las consecuencias del accionar de Lotocki como cirujano que atendió a Silvina Luna "no fueron solo las lesiones que le generó en el cuerpo".

Además de los granulomas que le provocaron las inyecciones, aseguró que las decisiones de Lotocki incidieron directamente en el fallecimiento de la actriz porque "en vez tomar acciones positivas tendientes a neutralizar o al menos morigerar los daños previos producidos por su actuar", hizo todo lo contrario y omitió este deber.

"Fue la omisión de cumplimiento de ese deber lo que derivó en la muerte de Luna, tal cual se concluye de la lectura de la pericia médica producida en autos", expresó el fiscal en el dictamen. Ahora, resta esperar la decisión final del juez Santiago Bignone.

Fernando Burlando, abogado del hermano de Silvina, Ezequiel, también había solicitado al magistrado que la muerte de la vedette sea considerada homicidio y que Lotocki fuera juzgado por eso.

Dónde está preso Anibal Lotocki

La condena de Anibal Lotocki fue confirmada el 14 de abril de 2024 por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional a ocho años de prisión por estafa y lesiones graves. Sin embargo, antes de la muerte de Silvina el ex cirujano había recibido una condena de cuatro años solo por lesiones graves en un fallo expedido por el juez Carlos Rengel Mirat.

Finalmente, en noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara de Casación amplió la condena a cuatro años más por estafa y le dio 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión.

En dicho dictamen, los jueces sostuvieron que Lotocki había caído en "un relevante incumplimiento de los deberes propios de su rol de médico en su relación con el paciente” por no comunicar los efectos de los elementos y sustancias que estaba colocando en los cuerpos de sus atendidas.

Lotocki actualmente y, desde octubre de 2023, se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza con prisión preventiva por la muerte de otro paciente llamado Rodolfo Zárate. En esta causa está imputado por homicidio con dolo eventual.