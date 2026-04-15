¿Boca puede tener a un arquero de refuerzo ahora? Qué dice el reglamento de AFA

Qué dice el reglamento de la AFA ante la chance o no de Boca de incorporar a un arquero.

Boca Juniors pierde a su arquero titular, Agustín Marchesín, hasta el 2027 por la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha sufrida frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. Por lo tanto, muchos hinchas se preguntan por estas horas si la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme irá por un refuerzo o no en esta posición, ya sea ahora mismo o en el próximo mercado de pases.

La cuestión es que el reglamento de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) indica que, si el "Xeneize" quiere fichar ahora para la Libertadores, el guardavalla que llegue para disputar el máximo torneo internacional deberá ser argentino (el cupo de extranjeros está cubierto, con los seis jugadores permitidos) y del mercado local sí o sí. Por lo tanto, las posibilidades se achican y lo más probable es que el cuadro "azul y oro" no traiga a nadie. Por supuesto, la normativa de la Conmebol también permite fichar a un futbolista ya mismo por la grave lesión de "Marche", aunque también con ciertos límites.

Es que el cuerpo técnico comandado por Claudio Úbeda tiene la plena confianza en los dos arqueros principales que quedan a disposición en el plantel profesional: Leandro Brey (23 años) y Javier García (39). De esta manera, no vale la pena contratar a alguien por apenas cuatro partidos que le restan en el certamen continental: dos ante Cruzeiro de Brasil, uno frente a Barcelona en el llano de Guayaquil y el restante contra Universidad Católica de Chile como local.

Boca acumula puntaje ideal en el Grupo D de la Copa Libertadores con dos victorias en hilera, por lo que está acomodado como para avanzar sin demasiadas complicaciones a los octavos de final. Riquelme, Úbeda y compañía entienden que lo mejor es esperar al próximo mercado de pases, ya que apenas queda menos de un mes y medio de competencia oficial rumbo al arranque del Mundial 2026.

Qué dicen los reglamentos de AFA y Conmebol sobre la chance de Boca de fichar a un arquero ahora

Diagnóstico de gravedad : la lesión debe requerir una recuperación de cuatro meses como mínimo, como es el caso de Marchesín . Boca debe presentar los estudios médicos oficiales ante la AFA para obtener el cupo adicional para el torneo local y ante la sede de la Conmebol en Luque (Paraguay) para las competencias internacionales.

: la lesión debe requerir una recuperación de . Boca debe presentar los estudios médicos oficiales ante la AFA para obtener el cupo adicional para el torneo local y ante la sede de la Conmebol en Luque (Paraguay) para las competencias internacionales. Limitaciones de mercado : al estar el sistema de transferencias (TMS) cerrado , el abanico de opciones se reduce principalmente al fútbol local y a jugadores con nacionalidad argentina . Es que el cupo de extranjeros ya está cubierto , con los seis integrantes permitidos: Ander Herrera (España), Carlos Palacios (Chile), Williams Alarcón (Chile), Ángel Romero (Paraguay), Adam Bareiro (Paraguay) y Edinson Cavani (Uruguay).

: al estar el sistema de transferencias , el abanico de opciones se reduce principalmente al y a jugadores con . Es que , con los seis integrantes permitidos: Ander Herrera (España), Carlos Palacios (Chile), Williams Alarcón (Chile), Ángel Romero (Paraguay), Adam Bareiro (Paraguay) y Edinson Cavani (Uruguay). Plazos de negociación : una vez que la AFA autoriza el pedido tras verificar la lesión, el club suele disponer de un plazo de diez días hábiles para cerrar la incorporación de un futbolista.

: una vez que la AFA autoriza el pedido tras verificar la lesión, el club suele disponer de un plazo de para cerrar la incorporación de un futbolista. Inscripción para la Libertadores: la sustitución puede realizarse en cualquier fase, pero debe concretarse hasta 24 horas antes del próximo partido para que el nuevo portero pueda ser habilitado para jugar.

El comunicado del doctor Jorge Batista sobre la lesión de Marchesín

La explicación del doctor Jorge Batista acerca de la lesión de Marchesín en Boca.

El fixture de Boca en la Copa Libertadores