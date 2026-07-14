Jefe de la Fed, Warsh, dice está comprometido con objetivos de inflación y empleo

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dijo el martes que está tan comprometido con el mandato de la Fed en materia de empleo como con el mandato de inflación, algo que ha destacado en repetidas ocasiones desde que asumió el cargo al frente del banco central de Estados Unidos.
"No hay ninguna parte de la tarea que nos han encomendado que nos resulte menos importante", dijo Warsh ante los miembros de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. "La estabilidad de precios y el máximo empleo no son una disyuntiva. Estoy comprometido con ambos".
Consultado luego si estaría dispuesto a adoptar medidas específicas para abordar las disparidades entre las tasas de desempleo y las oportunidades de los afroamericanos y los blancos, Warsh dijo: "Estados Unidos no puede permitirse dejar atrás a nadie. La oportunidad económica, que es esencial para la trayectoria de crecimiento de Estados Unidos en los próximos cinco y 10 años, implica que todos los estadounidenses deben tener la oportunidad de ser productivos".
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Con información de Reuters