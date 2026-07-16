Siempre cerca de la gente: así vivió Charly García la victoria de Argentina ante Inglaterra

Charly García festejó el triunfo de Argentina ante Inglaterra.

La histórica victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 desató una fiesta popular que trascendió lo deportivo. En ese contexto, una de las postales más conmovedoras de los festejos tuvo como protagonista a Charly García, quien presenció la euforia de la gente desde su emblemático departamento de Palermo.

Al igual que en cada cruce decisivo entre ambos países, el partido estuvo atravesado por una enorme carga simbólica que evoca de manera inevitable el dolor de la Guerra de Malvinas de 1982 y la posterior revancha futbolística de 1986 liderada por Diego Maradona. Así fue que la mítica esquina de Coronel Díaz y Santa Fe -donde reside Charly- se convirtió una vez más en uno de los principales puntos de encuentro para miles de hinchas que salieron a las calles a celebrar el pase a la final.

Aunque la multitud que cantaba abajo no lograba divisar con claridad su figura debido a la distancia, el equipo del músico reveló más tarde en las redes sociales una imagen íntima que confimrmó que él estaba ahí. En ella se podía ver a Charly sentado en su silla de ruedas junto al ventanal de su balcón, contemplando con una sonrisa la marea celeste y blanca que copaba el cruce de avenidas.

La presencia de Charly García en este festejo adquiere una relevancia histórica particular si se repasa su trayectoria y su compromiso artístico durante los años más oscuros del país. En 1982, en pleno desarrollo del conflicto de Malvinas y bajo el mando de la dictadura militar, García compuso y editó su primer disco solista, Yendo de la cama al living.

Charly García.

La canción de Charly que más evoca a Malvinas

En esa obra se incluyó No bombardeen Buenos Aires, una canción ácida y brillante que capturaba con precisión la paranoia, la contradicción y el clima de absurda normalidad que se vivía en la capital argentina mientras los jóvenes combatían en el sur. Aquella composición no solo burlaba la censura de la época con su ironía característica, sino que se transformó en un registro testimonial del terror y la incertidumbre de una sociedad que intentaba asimilar el peso de la guerra.

Que cuatro décadas después de aquel lanzamiento Charly haya sido testigo silencioso de la alegría popular por un triunfo ante el seleccionado inglés cierra un círculo perfecto donde el fútbol, la música nacional y la memoria histórica volvieron a encontrarse en unas de las esquinas más importantes para la cultura argentina.