Naturales y sofisticados: 3 colores de pelo que van a brillar este 2026, según una estilista profesional.

Si estás pensando en renovar tu color de pelo este año, hay tres tendencias en coloración que se alejan de los cambios drásticos y buscan resultados mucho más naturales y elegantes. Los tonos que dominarán este 2026 buscan aportar luz, movimiento y dimensión al cabello sin que el color se vea artificial.

"La tendencia es clara: colores que parecen naturales, suaves y aclarados por el sol, sin contrastes marcados", explica una estilista profesional de Ohlala Beauty Studio. Bajo esta premisa, hay tres tonos que prometen convertirse en los grandes protagonistas del año. Son ideales si buscás un resultado natural, que te ilumine la cara y te suavice las facciones.

3 colores de pelo en tendencia para este 2026

1. Rubio durazno: el tono cálido que ilumina sin exagerar

Los rubios seguirán vigentes, pero con una vuelta más suave y natural. Entre ellos, uno de los favoritos será el rubio durazno, ideal para quienes quieren aclarar el cabello sin perder calidez. "El rubio durazno y el rubio dorado cobrizo serán claves. Cálidos, luminosos y perfectos para quienes buscan un cambio sutil pero favorecedor", asegura la especialista. La clave de este tono está en sus reflejos cálidos y delicados, que aportan brillo al rostro y crean un efecto de cabello naturalmente aclarado por el sol.

Colores de cabello en tendencia para este 2026.

2. Rubio dorado cremoso: la versión más elegante del rubio clásico

Otro de los colores estrella del año será el rubio dorado cremoso. A diferencia de los rubios muy fríos o platinados, esta versión apuesta por matices más suaves y sofisticados. "El rubio dorado cremoso vuelve fuerte. Ese mantequilla iluminada con raíz difuminada que se ve claro y elegante", señala la experta. Este color resulta especialmente favorecedor porque aporta luminosidad sin generar un contraste excesivo con la raíz, lo que además facilita el mantenimiento y permite espaciar las visitas a la peluquería.

Colores de cabello en tendencia para este 2026.

3. Moreno canela: el castaño que aporta luz sin perder naturalidad

Para quienes prefieren los tonos oscuros, el moreno canela se perfila como una de las apuestas más fuertes de 2026. "En castaños, el protagonista será el moreno canela. Cálido, con reflejos dorados y acobrados que iluminan sin aclarar demasiado", explica la estilista.

Colores de cabello en tendencia para este 2026.

Se trata de un castaño lleno de matices que aporta profundidad y brillo al cabello sin necesidad de realizar aclaraciones intensas. El resultado es un look sofisticado, moderno y fácil de mantener, perfecto para quienes buscan un cambio sutil pero visible. La gran característica que une a estas tendencias es la búsqueda de un efecto natural y luminoso.