Guerra total a los deepfakes: crean una mega plataforma global para impedir estafas virtuales con tu identidad

Fuente: PR Newswire.

Abrir una cuenta bancaria, autorizar una transferencia o validar la identidad de un cliente en un proceso de onboarding digital son transacciones que hoy pueden ser saboteadas con tecnología que cualquier persona puede usar. Los deepfakes —rostros y voces generadas por inteligencia artificial que suplantan la identidad real de una persona— ya no son un recurso de película de ciencia ficción. Son una herramienta activa de fraude financiero, y el sistema bancario todavía no tiene una respuesta unificada a escala global. La fusión entre Veridas y Fourthline intenta cubrir ese vacío.

Qué hace cada empresa y qué suma la fusión

Veridas lleva una década trabajando en biometría e identidad digital para entidades financieras de primer nivel, con el Grupo BBVA como uno de sus principales accionistas. Su fortaleza está en la detección de fraude: usando inteligencia artificial propia y biometría patentada, el sistema puede identificar en milisegundos si la persona detrás de una pantalla es real, o si se trata de una imagen generada, una foto estática o una recreación digital.

Fourthline aporta el otro lado de la ecuación: el cumplimiento normativo. La empresa desarrolló su tecnología para los bancos más exigentes de Europa del norte y centro, especializándose en procesos KYC (Know Your Customer) y AML (Anti Money Laundering), los dos pilares del cumplimiento bancario internacional.

La combinación de ambas capacidades apunta a resolver un problema concreto: históricamente, aumentar la seguridad en el onboarding bancario significaba hacer el proceso más lento y tedioso para el usuario. La nueva plataforma promete validar la identidad de forma "casi invisible", reduciendo el abandono durante el registro y manteniendo la protección activa durante todo el ciclo de vida de la relación con el banco.

Los números de la nueva compañía

La escala del acuerdo es considerable. La compañía resultante ya provee servicios a Santander, BBVA, Revolut, N26 y a los principales crypto exchanges globales como Bitpanda. Para 2026, proyecta realizar 115 millones de verificaciones de identidad en más de 50 países. La operación está financiada parcialmente por Finch Capital y Rabo Investments, el brazo inversor del gigante agrícola y financiero holandés Rabobank. El cierre está sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Por qué importa para América Latina

Paul Stoddart, CEO de Fourthline, fue explícito sobre el enfoque regional. "América Latina es uno de los mercados financieros más dinámicos y de más rápida digitalización del mundo", dijo, y señaló la región como uno de los destinos centrales de la expansión. La plataforma modular de tipo "API-first" está diseñada para que empresas de distintos países puedan implementar las soluciones adaptadas a las normativas locales, lo que en el caso argentino implica alinearse con las exigencias del Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF) en materia de prevención de lavado de dinero y verificación de identidad digital.