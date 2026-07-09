Quién es el DT de Marruecos en el Mundial 2026: así es Mohamed Ouahbi

La Selección de Marruecos llega a cuartos de final del Mundial 2026 de la mano de Mohamed Ouahbi. El director técnico, nacido en Bélgica pero de raíces marroquíes, tomó las riendas del equipo solo tres meses antes del comienzo del torneo, en marzo de 2026, cuando la federación decidió cerrar el ciclo de Walid Regragui tras la caída en la final de la Copa Africana ante Senegal.

Quién es Mohamed Ouahbi, la carrera del DT de Marruecos

A diferencia de la mayoría de los entrenadores que compiten en el Mundial, Ouahbi nunca jugó al fútbol de manera profesional. Su formación pasó por las canchas juveniles de Bruselas, donde se ganó fama como docente del deporte antes de convertirse en estratega.

Sin embargo, con 49 años, encabeza uno de los procesos más singulares de la competencia: el de un entrenador surgido casi por completo de las divisiones formativas que llega al menos hasta cuartos de final de la Copa del Mundo.

Mohamed Ouahbi comenzó a dirigir a la Selección de Marruecos solo tres meses antes de que comenzara el Mundial 2026

Su etapa más extensa transcurrió en el RSC Anderlecht, club en el que permaneció durante 17 años dirigiendo distintas categorías inferiores, desde las divisiones infantiles hasta el Sub 21, incluso fue colaborador como asistente del primer equipo. Ese recorrido le permitió formar a jugadores que después brillaron en la élite europea.

En 2022, la federación marroquí lo convocó para hacerse cargo de la selección Sub-20, un desafío que asumió con un perfil bajo pero con resultados contundentes. El punto más alto de esa etapa llegó en 2025, cuando condujo a Marruecos a la conquista del Mundial Sub-20 disputado en Chile, tras superar a Argentina en la definición. Ese logro histórico terminó de convencer a los dirigentes de que estaba preparado para un desafío mayor.

Tras un breve paso por la Sub-23, el llamado a la selección llegó de manera repentina y bajo presión: reemplazar a un técnico que había llevado a los Leones del Atlas a las semifinales de Qatar 2022, la mejor actuación de un equipo africano en la historia de los Mundiales.

Cómo es la estrategia por la que apuesta Ouahbi para Marruecos

Con poco margen para adaptar su idea de juego, Ouahbi busca imprimirle a Marruecos un estilo más ofensivo y de mayor manejo de pelota, sin resignar la solidez defensiva que caracterizó al equipo en el ciclo anterior.

Su conocimiento profundo del fútbol formativo marroquí y su cercanía con los jugadores más jóvenes de la liga europea aparecen como sus principales cartas para sostener las expectativas de un país que ya no se conforma con sorprender, sino que sueña con pelear el título.