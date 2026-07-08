Trump deberá pagar 5,8 millones de dólares por su condena de abuso sexual

La escritora estadounidense E. Jean Carroll quedó habilitada para cobrar los 5,8 millones de dólares que permanecían depositados por Donald Trump tras el fallo que lo responsabilizó por abuso sexual y difamación contra ella. La resolución fue impulsada por el juez federal Lewis A. Kaplan después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dejara firme el veredicto civil emitido en 2023.

Después de siete años de la denuncia de E. Jean Carroll en 2019, cuando la escritora relató en sus memorias que Donald Trump la había agredido sexualmente en 1996 dentro del probador de una tienda de lujo de Manhattan, la Justicia norteamericana recién dejó firme su decisión. Inicialmente, Carroll demandó al entonces presidente por difamación debido a que negó los hechos y la acusó de mentir para obtener notoriedad y beneficios económicos.

Más tarde, aprovechó una modificación de la legislación del estado de Nueva York que abrió una ventana extraordinaria para que sobrevivientes de agresiones sexuales pudieran demandar por hechos ocurridos décadas atrás. Así inició una segunda demanda por abuso sexual y difamación que culminó en 2023 con el veredicto de un jurado federal, posteriormente ratificado por las instancias de apelación y, finalmente, por la Corte Suprema de Estados Unidos, que dejó firme la condena civil y habilitó el cobro de la indemnización.

Pese a la resolución judicial, la disputa todavía no terminó. Donald Trump apeló de inmediato para intentar frenar el desembolso del dinero, mientras su defensa sostiene que continuará litigando y denuncia que el mandatario es víctima de una utilización política del sistema judicial.

La decisión representa un nuevo revés judicial para Trump en una de las causas civiles más relevantes que tiene. Aunque el dinero ya fue depositado en una cuenta judicial, recién ahora el magistrado autorizó su liberación para que Carroll pueda cobrar la indemnización, cuyo monto original de 5 millones de dólares aumentó hasta los 5,8 millones por la acumulación de intereses.

La defensa de Trump busca impedir el pago

Pese a que la Corte Suprema dejó firme el veredicto, los abogados de Trump presentaron una nueva apelación para intentar detener la transferencia del dinero. El planteo fue elevado ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos con el objetivo de impedir que Carroll cobre la indemnización mientras continúan las gestiones judiciales.

Los representantes legales de Carroll no realizaron declaraciones públicas inmediatamente después de conocerse la nueva presentación de la defensa republicana. Sin embargo, la autorización firmada por Kaplan deja el dinero disponible salvo que el tribunal de apelaciones decida conceder la suspensión solicitada por Trump.

Qué determinó el jurado sobre la denuncia de Carroll

Durante el juicio, al que Trump decidió no asistir, Carroll relató que un encuentro casual con el empresario dentro de una tienda de lujo comenzó como una conversación amistosa y terminó convirtiéndose en una agresión sexual. El jurado consideró creíble su testimonio y concluyó que existían pruebas suficientes para responsabilizar civilmente al ahora presidente.

Trump negó de manera sistemática haber conocido a Carroll y rechazó cada una de las acusaciones. También aseguró públicamente que la denuncia tenía motivaciones económicas y políticas, e incluso llegó a afirmar que la escritora "no era su tipo", una frase que formó parte de las pruebas analizadas durante el proceso.

La demanda fue posible gracias a una modificación de la legislación del estado de Nueva York, que abrió "una ventana excepcional" para que sobrevivientes de abusos sexuales pudieran iniciar acciones judiciales por hechos ocurridos décadas atrás, aún cuando los plazos habituales ya se habían vencido.