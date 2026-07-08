El Nota, en la previa de Sonido Konex: "Cuando el ego te da flores tenés que rechazarlo"

El Nota (Foto: Charlie Riobueno).

Nazareno Nota -conocido como El Nota- es una de las expresiones más sinceras, disruptivas y viscerales de la generación que explotó en Argentina tras la pandemia. En la previa al show que dará en Sonido Konex (junto a Máze y Gaby Caniza) El Nota visitó la redacción de El Destape para hablar de qué le genera exponer lo más íntimo, cómo la crotera es su mayor influencia y la responsabilidad de que sus letras se vuelvan indelebles en una generación herida.

"Es una exposición muy fuerte y te saca la careta. Capaz las canciones se escriben en un momento y a la hora de cantarlas no querés estar sintiendo eso, querés pasarla bien. Es contradictorio, pero me gusta tocar", cuenta El Nota sobre cómo vive cada recital, sea en un mega escenario de festival o en uno montado sobre cajas de cervezas en el conurbano profundo, dos extremos que el oriundo de Rafael Castillo suele vivir. En ambos puede encontrar lo que busca en la música: viajar por lugares y hacer catarsis. Aunque reconoce que la catarsis ya se hace desde la pieza o el baño, cuando estás escribiendo.

El Nota, Máze y Gaby Caniza tocarán en Sonido Konex.

Con letras que se enfocan en salud mental, drogas recetadas, psicólogos, desesperación, alienación y también amor, la única premisa que tiene El Nota a la hora de sentarse a escribir es que se trate de algo que piensa. "Ser trascendente o no no importa mientras sea algo que salga de mi", sintetiza.

Lejos de buscar algún tipo de solemnidad, se divierte: "El contenido de las canciones son una paja, ya voy a encontrar a Dios o empezar a cantar de falopa, capaz nos vamos a divertir más todos".

"Mi influencia es la crotera, tanto en el rocanrol barrial como el punki. Es como el nexo"

Además de Los Gardelitos, a quienes tiene tatuados con una imagen gigante de Gardeliando, Nazareno reconoce la influencia del punk: Loquero, Fun People, Cucsifae ("una continuación medio border de Fun People"). En ese sentido, lo que une a todas estas propuestas para el Nota es precisamente eso, el "sentimiento border". Pero lejos de romantizarlo reconoce que "no está tan bueno continuarlo toda la vida".

Tanto en sus letras oscuras y crudas como en la forma en que las escupe en vivo, hay un halo ineludible a Chary, cantante de Loquero. "Si te identifica mucho, capaz estás medio perdido", explica El Nota, en un intento por alejarse de cierta forma de los halagos, aunque también reconoce que lo hace sentir apreciado y visto.

Es difícil luchar contra el ego que puede generar eso.

- Es una responsabilidad muy grande y lo tenés que ver con anticipación. Tenés que estar muy consciente y es una labor cotidiana que requiere salir de zonas de confort y un inconformismo en el alma que es necesario. Cuando el ego te da flores, laureles y esas cosas, tenés que rechazarlo, por más que después parezcas un negativo o un malagradecido. Desarrollarse como miembro de una sociedad y compañero humano y prójimo es mucho más importante que el arte mismo.

Si no conocés La Banda del Nota, el propio Nota recomienda que arranques con Inundado en su sangre.

El Nota, Maze y Gaby Caniza en Sonido Konex: entradas

Este jueves 9 de julio, habrá nueva fecha de Sonido Konex y los protagonistas serán El Nota, Máze y Gaby Caniza. Las entradas para este imperdible show en Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA) pueden conseguirse a través de la página oficial, en el siguiente link.