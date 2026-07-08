¿Detener a Haaland? Inglaterra debe cortarle las líneas de suministro, afirma Rogers

Fútbol: Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Brasil contra Noruega

Uno de los delanteros más temidos del mundo se ‌interpone entre Inglaterra ‌y las semifinales del Mundial, pero la ventaja para el equipo de Thomas Tuchel es que pocas selecciones conocen a Erling Haaland tan bien.

El atacante noruego lleva cuatro años aterrorizando a las defensas de ​la Premier League ⁠con el Manchester City, marcando goles ‌a un ritmo impresionante y convirtiéndose ⁠en un rival familiar ⁠para muchos de los jugadores de Inglaterra.

La combinación de potencia, velocidad y capacidad de definición ⁠del jugador de 25 años es ​aterradora y, con siete goles ‌en el torneo, Inglaterra ‌sabe que dejarle cualquier espacio en Miami ⁠el sábado podría resultar fatal.

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Cuando se le preguntó cómo contener a Haaland, el centrocampista inglés Morgan Rogers se rió.

"¿Alguien ha ​parado alguna ‌vez a Erling Haaland? No estoy seguro de que lo hayan hecho, pero lo vamos a intentar", declaró Rogers a periodistas el miércoles.

"Es un ⁠jugador increíble; las jugadas que hace, sus estadísticas (...) uno sabe lo bueno que es, así que quizá tengamos que intentar (...) evitar que le lleguen balones y que tenga ocasiones, porque es letal delante de la portería", agregó Rogers, ‌que reconoció que otros jugadores noruegos, como Martin Odegaard, también suponen una gran amenaza.

Inglaterra llegará animada por su dramática victoria 3-2 ante México en octavos de final. La plantilla ‌regresó a su base de Kansas City en la madrugada del lunes tras un partido que, ‌según Rogers, ⁠los había dejado agotados.

"Para muchos de nosotros, este será el partido ​más importante en el que hayamos participado, sobre todo en un Mundial y dadas las circunstancias", relató.

(Editado en español por Javier Leira)