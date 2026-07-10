Quién es el presidente de Suiza

Guy Parmelin, presidente de Suiza. (Crédito de foto: Vera Leysinger / SWI )

En el marco del Mundial de Fútbol, donde las pasiones se encienden y la selección de Argentina se prepara para medir fuerzas contra Suiza en un cruce imperdible, las miradas no solo se posan sobre la cancha, sino también sobre el contexto del país europeo. Fuera del ámbito deportivo, esta nación alpina atraviesa un año político clave bajo el liderazgo de su mandatario. Mientras los hinchas analizan las tácticas de juego, resulta oportuno conocer a la máxima autoridad de ese rival estratégico: un hombre con un perfil singular que combina la política de alto nivel con las tradiciones de la tierra.

Guy Parmelin: el viticultor al frente del Estado

El actual presidente de la Confederación Suiza es Guy Parmelin, un político de 66 años nacido el 9 de noviembre de 1959 en Bursins, dentro del cantón francófono de Vaud. A diferencia de otros líderes mundiales formados exclusivamente en la diplomacia o las leyes, Parmelin es un maestro productor de vino y agricultor de oficio. Miembro del partido Unión Democrática de Centro (UDC, de ideología conservadora), asumió formalmente la presidencia el 1 de enero de 2026. Fue electo por el Parlamento suizo el 10 de diciembre de 2025 con un resultado récord de 203 votos sobre 228 posibles, reflejando un fuerte consenso parlamentario.

Parmelin, quien ya había ocupado la presidencia rotativa en 2021, maneja la jefatura de Estado con un estilo enfocado en la colegialidad y el diálogo. Paralelamente a sus funciones presidenciales, continúa liderando el Departamento Federal de Economía, Formación e Investigación. Su gestión destaca por su pragmatismo comercial, habiendo encabezado misiones clave y negociaciones arancelarias con países como Estados Unidos. Su enfoque busca equilibrar la identidad tradicional y la estabilidad financiera del país.

Guy Parmelin asumió la Presidencia de Suiza en 2026. (Crédito de foto: Guy Parmelin / FB)

El singular sistema político suizo

Para comprender el rol de Parmelin, es fundamental entender cómo se organiza el poder en Suiza, una de las democracias directas más estables del mundo. El poder ejecutivo no reside en una sola persona, sino en el Consejo Federal, un órgano colegiado integrado por siete miembros que representan a los principales partidos políticos del espectro nacional.

La Presidencia del país es puramente rotativa y dura exactamente un año. Cada diciembre, la Asamblea Federal elige al presidente entre los siete consejeros, aplicando un principio de antigüedad. El presidente actúa como un primus inter pares (primero entre iguales), lo que significa que no tiene más poder que el resto de los ministros; su función principal es dirigir las reuniones del consejo y representar formalmente a la nación.