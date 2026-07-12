Argentinidad al palo: la historia detrás de una de las icónicas zambas de Atahualpa Yupanqui

Atahualpa Yupanqui tiene una gran cantidad de clásicos del folklore.

La obra de Atahualpa Yupanqui se caracteriza por un lazo indestructible con las vivencias del suelo y el sentir popular. Dentro de ese universo, Recuerdos de El Portezuelo se erige como un retrato melancólico de un romance silencioso que jamás llegó a florecer, ambientado en el corazón de la Quebrada.

A través de un relato retrospectivo, la pieza nos sumerge en la juventud del narrador, quien rememora las jornadas en que descendía por los senderos junto a su mula parda, cruzando su camino con el rancho del paraje y con la mirada atenta de una muchacha de ojos oscuros que despertaba su interés.

Mediante una poética simple pero cargada de simbolismo, Don Ata logra que el oyente palpe el arraigo del paisano tanto a la geografía que habita como a esa figura femenina que permaneció distante. El nudo dramático y la resignación de la composición se concentran en las líneas de su estribillo: "Parezco mucho y soy poco, esperemos y esperemos, pa cuando salga de pobre, vitiday conversaremos".

Estos versos reflejan la postergación de un sentimiento debido a las carencias materiales y las barreras sociales, marcando la contradicción entre el anhelo del corazón y las dificultades de la subsistencia cotidiana. La canción funciona, al mismo tiempo, como una observación del transcurrir de los años y el matiz agridulce que adoptan las vivencias con la distancia.

Atahualpa Yupanqui.

Ya en la madurez, el protagonista se interroga sobre el destino de aquella joven y el presente de su mirada, un tópico habitual en la discografía y la literatura de Yupanqui a la hora de abordar la vida de campo y la psicología humana. En definitiva, Recuerdos de El Portezuelo perdura como una pieza conceptual sobre las oportunidades perdidas, la dignidad ante la escasez y la memoria afectiva.

La historia detrás de El Arriero de Yupanqui

La obra El arriero, de la autoría de Atahualpa Yupanqui, representa una de las composiciones más perdurables del repertorio nativo, habiendo alcanzado difusión incluso dentro de vertientes como el rock local. El registro original de la pieza y su posterior inscripción formal ante SADAIC se produjeron en 1944.

Si bien la firma del cantautor domina su reconocimiento público, el apartado melódico contó con la coautoría de su compañera Antonietta Paule Pepin Fitzpatrick, conocida como Nenette, quien utilizaba el alias artístico de Pablo del Cerro para registrar sus aportes musicales. El elemento diferencial de la canción dentro del panorama de la música tradicional radica en su enfoque temático, el cual prioriza la descripción de las condiciones del trabajador rural por sobre las habituales descripciones paisajísticas de la época.