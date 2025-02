Sorpresa en la televisión por lo que contó Guillermo Andino tras 20 años en América: "Con Mónica"

Guillermo Andino habló de su paso por América TV por casi 20 años donde hizo dupla con Mónica Gutiérrez en el noticiero.

Guillermo Andino es uno de los periodistas más reconocidos de la televisión argentina, quien durante casi 20 años estuvo al frente del noticiero de A24 haciendo dupla con Mónica Gutiérrez. Tras su salida del Grupo América, el conductor de 57 años se incorporó a la TV Pública y repasó su trayectoria en la pantalla chica a través de un testimonio que resonó en el ambiente.

"Yo nunca tuve ese preconcepto. La TV Pública ha tenido, como todo canal, sus altibajos. Pero ha tenido épocas en que hasta lideraba en determinados horarios y en competencias deportivas le va muy bien", dijo Andino en diálogo con Infobae sobre su llegada al canal. El periodista será una de las caras visibles y estará al frente del magazine de actualidad llamado Las Mañanas con Andino.

Guillermo Andino y Mónica Gutiérrez fueron la dupla del noticiero de A24 por casi 20 años.

"A mí el canal me llamó en abril o mayo, antes de que llegaran nuevas caras a América y A24, para saber cuál era mi situación hacia este año, porque estaban armando una programación competitiva. Esos fueron los albores de la negociación", reveló acerca de las reuniones previas a su salida confirmada de la señal. En ese sentido, recordó la histórica dupla que hizo con Mónica Gutiérrez en el noticiero.

"Nosotros marcamos una impronta muy fuerte en el noticiero con Mónica Gutiérrez durante 18 años. Éramos una pareja que marcó un camino y quedó en la conciencia colectiva", consideró. Y agregó: "Vos decís Mónica y César, Cristina y Rodolfo. Bueno, nosotros estamos ahí. Y cuando Mónica se fue, para mí fue un punto de inflexión". Las Mañanas con Andino comenzará el lunes 24 de febrero y se emitirá de lunes a viernes de 10 a 12.

Chau Marina Calabró: la rotunda decisión de América TV en medio de la crisis de Milei

Marina Calabró se despidió de América TV tras un período de reemplazo a Mariana Fabbiani y lanzó un inesperado anuncio al aire. Las palabras de la periodista en su última salida al aire en DDM.

En los últimos minutos de DDM, de la emisión de este viernes 7 de febrero, Calabró anunció: "Me estoy despidiendo. Quiero decir que fui recontra mega feliz en el Diario de Mariana, un honor que tremenda conductora me haya elegido para cubrirla en sus merecidísimas vacaciones. Mariana, te quiero, te admiro y aprendí tanto al lado tuyo que es una deuda de gratitud eterna para mí y que me hayas confiado este programa que amas y que ya arranca su décima temporada".

A partir de la semana que viene, la conductora Mariana Fabbiani volverá a América TV en el marco de fuertes cambios en la grilla del canal que recibe a una troupe de periodistas políticos en el marco de las próximas elecciones legislativas en Argentina. Por su parte, Calabró será parte del plantel de Sergio Lapegüe en el nuevo programa de primera mañana que tendrá el conductor y exfigura de El Trece.