Salió a la luz lo que Guillermo Andino no quería que se sepa: "Contra la pared"

Guillermo Andino es uno de los periodistas más conocidos de la República Argentina. Sin embargo, y si bien publica constantemente fotos de su familia, no es una persona que se caracterice por tener un entorno farandulizado. De todas formas, en las últimas horas salió a la luz un dato que salpica la imagen del conductor.

Fue una de sus exparejas la que decidió contar el calvario que vivió con Guillermo Andino y su posterior separación. "Aprendí que era lo que tenía que vivir en ese momento. Qué sé yo, tenía 28 años y era mi compañero en ese momento. Era como todo muy normal. No es que se pensó, se fabricó. Sí se sufrió después, todo. Pero en verdad, nada de qué arrepentirse ni mucho menos. Aprendí que eso era lo que tenía que aprender”, manifestó la protagonista.

En efecto, la exnovia que habló de Guillermo Andino fue Karin Cohen. La conductora, que actualmente está en El Nueve y comparte pasillos con su excuñada Marisa Andino, reveló: "Por suerte, no llegamos a tener hijos así que me separé sin chicos y es una etapa muy triste y dolorosa. Tengo todo muy presente, no reniego de lo que viví y siento que soy quien soy gracias a que pude superar eso. Fue mucho más que eso".

Cómo hizo Karin Cohen para salir adelante tras separarse de Guillermo Andino

"Me la di contra la pared, mal, y siento que todas las experiencias sirven para crecer. Fue una situación patológica y lo que a mí me sirvió fue ponerme una meta de tiempo. Dije: ‘De acá a diciembre voy a salir, tengo que hacerlo’. Estaba muy muy triste", reveló Karin Cohen.

Para finalizar, Karin Cohen mencionó a las personas que la ayudaron a salir del mal momento que vivió por Guillermo Andino. De hecho, entre esa gente está su actual pareja: "Mi familia fue clave para ayudarme a salir. Todos hicieron lo posible y lo que estaba al alcance. El mensaje es que se puede salir. Yo era muy joven, tenía 30 años y se puede salir si uno entiende que todo en la vida es aprendizaje. Después de eso llegó Mauro y fue mi gran salvador. Es el mejor compañero que pude conocer en mi vida"