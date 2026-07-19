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"La Odisea" recauda 264,1 millones de dólares en taquilla a nivel mundial: estudio Universal

19 de julio, 2026 | 12.47

La adaptación de "La Odisea" del director Christopher Nolan recaudó 264,1 ‌millones de dólares ‌en taquilla a nivel mundial, incluidos 124,5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, según informó el domingo Universal Pictures.

La película, basada en el poema de la Antigua Grecia de Homero, está protagonizada por Matt Damon en el ​papel del ⁠héroe griego Ulises y narra su peligroso viaje ‌de regreso a casa tras la ⁠Guerra de Troya.

Se trata ⁠de la primera película de Nolan desde el éxito de taquilla de 2023 "Oppenheimer", que ganó varios premios ⁠Oscar, entre ellos el de mejor dirección ​y mejor película.

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La producción de ‌La Odisea costó 250 millones ‌de dólares. Ha recibido una puntuación A ⁠en CinemaScore por parte de los espectadores que asistieron a las proyecciones de la noche del estreno, y una valoración del público ​del 97% ‌en Rotten Tomatoes.

La película supone el mayor estreno mundial de Nolan de todos los tiempos, sin tener en cuenta la inflación, y su tercera película más taquillera ⁠en Estados Unidos y Canadá, solo por detrás de "El caballero oscuro" y "El caballero oscuro: la leyenda renace".

Los aficionados comenzaron a hacerse con entradas para "La Odisea" hace un año, cuando se pusieron a la venta las localidades en determinados cines IMAX. IMAX ‌afirmó que la demanda de entradas era tan alta que más de 50 cines de toda Norteamérica añadieron sesiones entre la medianoche y las 7 de la mañana.

La mayoría de los estudiosos creen ‌que el poema épico atribuido a Homero se compuso en el siglo VII u VIII a.e.c. y ‌que, antes ⁠de eso, se transmitía oralmente. La película de Nolan se centra en una ​parte del regreso a casa de Ulises, en la que se enfrenta a dioses y monstruos, tormentas y tragedias.

(Editado en español por Carlos Serrano)

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