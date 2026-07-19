"La Odisea" recauda 264,1 millones de dólares en taquilla a nivel mundial: estudio Universal

Imagen de archivo de los actores (de izq a dcha) Emma Thomas, Tom Holland y Matt Damon junto al director Christopher Nolan posando en la alfombra roja durante el estreno de "La Odisea" en Mumbai, India.

La adaptación de "La Odisea" del director Christopher Nolan recaudó 264,1 ‌millones de dólares ‌en taquilla a nivel mundial, incluidos 124,5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, según informó el domingo Universal Pictures.

La película, basada en el poema de la Antigua Grecia de Homero, está protagonizada por Matt Damon en el ​papel del ⁠héroe griego Ulises y narra su peligroso viaje ‌de regreso a casa tras la ⁠Guerra de Troya.

Se trata ⁠de la primera película de Nolan desde el éxito de taquilla de 2023 "Oppenheimer", que ganó varios premios ⁠Oscar, entre ellos el de mejor dirección ​y mejor película.

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La producción de ‌La Odisea costó 250 millones ‌de dólares. Ha recibido una puntuación A ⁠en CinemaScore por parte de los espectadores que asistieron a las proyecciones de la noche del estreno, y una valoración del público ​del 97% ‌en Rotten Tomatoes.

La película supone el mayor estreno mundial de Nolan de todos los tiempos, sin tener en cuenta la inflación, y su tercera película más taquillera ⁠en Estados Unidos y Canadá, solo por detrás de "El caballero oscuro" y "El caballero oscuro: la leyenda renace".

Los aficionados comenzaron a hacerse con entradas para "La Odisea" hace un año, cuando se pusieron a la venta las localidades en determinados cines IMAX. IMAX ‌afirmó que la demanda de entradas era tan alta que más de 50 cines de toda Norteamérica añadieron sesiones entre la medianoche y las 7 de la mañana.

La mayoría de los estudiosos creen ‌que el poema épico atribuido a Homero se compuso en el siglo VII u VIII a.e.c. y ‌que, antes ⁠de eso, se transmitía oralmente. La película de Nolan se centra en una ​parte del regreso a casa de Ulises, en la que se enfrenta a dioses y monstruos, tormentas y tragedias.

(Editado en español por Carlos Serrano)