Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo 2026

Durante esta última semana de abril y los primeros días de mayo, el catálogo de Netflix presenta una selección de películas y series internacionales con historias centradas en conflictos humanos, contextos sociales diversos y tramas que invitan a atravesar el suspenso, el drama y la comedia. A continuación, una guía organizada de diez recomendaciones para ver, con sus respectivas sinopsis.
Películas para ver en Netflix
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180: película sudafricana sigue a un hombre atravesado por el ataque violento a su hijo, en un contexto de violencia urbana. A medida que avanza la investigación, el protagonista se adentra en sus sentimientos de venganza y tensiones sociales que complejizan su búsqueda de justicia.
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Compañeras de cuarto: ambientada en una gran ciudad universitaria, la historia se centra en dos jóvenes que comparten residencia. La convivencia se ve alterada por conflictos económicos, vínculos amorosos y secretos personales que salen a la luz.
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¿Y dónde está el policía?: comedia policial que sigue a un torpe oficial, quien intenta resolver un caso de desaparición mientras acumula errores. La investigación se vuelve cada vez más absurda, involucrando personajes excéntricos y situaciones inesperadas.
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El último gigante: narra la historia de Boris, un hombre que regresa a Misiones, Argentina, para reencontrarse con su hijo Julián tras décadas de ausencia. El relato explora el peso del pasado y las dificultades del vínculo familiar en un entorno rural.
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La esperanza vive en mí: drama centrado en Charlie, un hombre que, tras la pérdida de su pareja, debe reconstruir su vida mientras enfrenta desafíos económicos y emocionales en un contexto adverso. Su amigo Alan podría ayudarlo a estar mejor.
Series para ver en Netflix
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Bandi: drama contemporáneo que sigue a un grupo de personajes en Martinica marcada por las desigualdades sociales. La historia entrelaza las vidas de varios personajes comunitarios atravesadas por el narcotráfico, quienes enfrentan decisiones que impactan en su futuro.
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Machos Alfa: comedia española que gira en torno a Pedro, Luis, Raúl y Santi, cuatro amigos que atraviesan una crisis de identidad en un contexto de cambios culturales, replanteando sus relaciones y conductas.
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Alguien tiene que saber: thriller dramático ambientado en Chile donde la desaparición de un adolescente expone a una sociedad democrática. La investigación conecta a distintos personajes cuyas historias se entrecruzan.
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Los no elegidos: miniserie de suspenso y religión en la que Rosie vive en una comunidad cerrada con normas estrictas. La llegada de Sam genera tensiones, mientras Adam ocupa un rol clave en los conflictos internos.
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Errores épicos: serie cómica de crimen organizado que presenta el caso de dos hermanos que se ven envueltos en ese mundo de armas y drogas, pero terminan siendo un duo muy desorganizado para trabajar.