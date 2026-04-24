Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo 2026

Durante esta última semana de abril y los primeros días de mayo, el catálogo de Netflix presenta una selección de películas y series internacionales con historias centradas en conflictos humanos, contextos sociales diversos y tramas que invitan a atravesar el suspenso, el drama y la comedia. A continuación, una guía organizada de diez recomendaciones para ver, con sus respectivas sinopsis.

180: película sudafricana sigue a un hombre atravesado por el ataque violento a su hijo, en un contexto de violencia urbana. A medida que avanza la investigación, el protagonista se adentra en sus sentimientos de venganza y tensiones sociales que complejizan su búsqueda de justicia.

Compañeras de cuarto: ambientada en una gran ciudad universitaria, la historia se centra en dos jóvenes que comparten residencia. La convivencia se ve alterada por conflictos económicos, vínculos amorosos y secretos personales que salen a la luz.

¿Y dónde está el policía?: comedia policial que sigue a un torpe oficial, quien intenta resolver un caso de desaparición mientras acumula errores. La investigación se vuelve cada vez más absurda, involucrando personajes excéntricos y situaciones inesperadas.

El último gigante: narra la historia de Boris, un hombre que regresa a Misiones, Argentina, para reencontrarse con su hijo Julián tras décadas de ausencia. El relato explora el peso del pasado y las dificultades del vínculo familiar en un entorno rural.