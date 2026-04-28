El brasileño Militão se perderá el Mundial tras someterse a una operación en el tendón isquiotibial

Por Fernando Kallas
MADRID, 28 abr (Reuters) - El defensa del Real Madrid Éder Militão se perderá la Copa Mundial tras someterse a una intervención quirúrgica por una rotura en el tendón isquiotibial, según informó el martes el club español, lo que supone un duro golpe tanto para el equipo como para la selección brasileña a menos de 50 días del inicio del torneo, el 11 de junio.
"Nuestro jugador Éder Militão ha sido intervenido hoy con éxito de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. La operación ha sido realizada por el doctor Lasse Lempainen bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Militão comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación", ha declarado el Madrid en un comunicado.
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Militão sintió una punzada en una entrada poco antes del descanso en la victoria de la semana pasada sobre el Alavés y pidió inmediatamente ser sustituido.
En un principio se pensó que el jugador de 28 años podría recuperarse a tiempo para el Mundial, pero nuevas pruebas revelaron una recidiva de la lesión que sufrió en diciembre.
Militão también ha sufrido dos lesiones graves de rodilla en los últimos años.
Con información de Reuters