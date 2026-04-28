El brasileño Militão se perderá el Mundial tras someterse a una operación en el tendón isquiotibial

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - LaLiga - Real Madrid vs Deportivo Alavés - Santiago Bernabéu

Por Fernando ​Kallas

MADRID, 28 abr (Reuters) - El defensa del Real Madrid Éder Militão ‌se perderá ‌la Copa Mundial tras someterse a una intervención quirúrgica por una rotura en el tendón isquiotibial, según informó el martes el club español, lo que supone ​un duro ⁠golpe tanto para el equipo ‌como para la selección ⁠brasileña a menos ⁠de 50 días del inicio del torneo, el 11 de junio.

"Nuestro jugador ⁠Éder Militão ha sido ​intervenido hoy con éxito ‌de la rotura ‌del tendón proximal del bíceps ⁠femoral de la pierna izquierda. La operación ha sido realizada por el doctor Lasse Lempainen ​bajo ‌la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Militão comenzará en los próximos días su trabajo de ⁠recuperación", ha declarado el Madrid en un comunicado.

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Militão sintió una punzada en una entrada poco antes del descanso en la victoria de la semana pasada sobre el Alavés ‌y pidió inmediatamente ser sustituido.

En un principio se pensó que el jugador de 28 años podría recuperarse a tiempo para el Mundial, ‌pero nuevas pruebas revelaron una recidiva de la lesión que sufrió en ‌diciembre.

Militão ⁠también ha sufrido dos lesiones graves de rodilla en ​los últimos años.

Con información de Reuters