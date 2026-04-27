Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la última semana de abril 2026

Se puede comparar tasas viendo las diferencias entre bancos

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan resguardar pesos con una inversión simple, bancaria y de bajo riesgo, aunque no es la más conveniente. En un contexto de cambios en las tasas de interés, la última semana de abril de 2026 encuentra a varias entidades financieras ajustando los rendimientos ofrecidos a 30 días, con diferencias importantes entre bancos.

Mientras la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio del sistema ronda el 19%, algunas entidades privadas y financieras pagan bastante más, lo que genera una brecha significativa para quienes comparan dónde colocar su dinero.

Cómo hacer rendir la plata con el plazo fijo

Qué banco paga más interés en abril 2026

De acuerdo con las tasas informadas para depósitos a 30 días, los bancos que encabezan el ranking de mayor rendimiento en la última semana de abril son:

Banco VOII: 25%

Crédito Regional Compañía Financiera: 25%

Reba Compañía Financiera: 25%

Banco Masventas: hasta 25%

Banco Meridian: hasta 25%

Banco BICA: 24%

Banco del Sol: 24%

BiBank: 24%

Banco Meridian: 24,75%

Banco CMF: 23,25%

Banco Nación: 19%

Banco Provincia: 21,5%

Banco Macro: 21,5%

Banco Galicia: 18,25%

BBVA Argentina: 18,75%

Santander Argentina: 15%

Banco Ciudad: 19%

La diferencia entre bancos grandes y entidades más pequeñas o digitales puede representar una ganancia extra relevante en colocaciones de montos altos.

Cuánto rinde invertir $1.000.000 a 30 días

Tomando una tasa del 19%, una inversión de $1.000.000 genera alrededor de $15.205,48 en intereses al cabo de 30 días, finalizando con un total de $1.015.205,48. Si se elige una entidad que paga 25%, el rendimiento mensual mejora sensiblemente respecto de esa referencia.

Plazo fijo: cuánto rinden hoy

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso

Constituir un plazo fijo hoy es un trámite digital y rápido. En general, se realiza así:

Ingresar al home banking o app bancaria

Buscar la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”

Elegir el monto a invertir

Seleccionar el plazo de 30 días

Confirmar la operación

Al vencimiento, el capital más los intereses se acredita automáticamente en la cuenta. El plazo fijo está pensado para perfiles conservadores que priorizan previsibilidad y bajo riesgo antes que rentabilidades más agresivas. Aunque en ciertos contextos puede quedar por debajo de la inflación, continúa siendo una herramienta ampliamente utilizada para ordenar excedentes de corto plazo.

Antes de constituir un plazo fijo, es conveniente tener en cuenta los siguientes criterios: