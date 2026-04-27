Moody's destaca la resistencia de la economía china y cambia la perspectiva a "estable"

FOTO DE ARCHIVO. El logo de la firma de calificación crediticia Moody's en el evento Moody's Inside LatAm Colombia 2025, en Bogotá, Colombia

La ​agencia de calificación crediticia Moody's revisó el lunes la perspectiva de ‌China de "negativa" a "estable", ‌citando la solidez económica y fiscal del país a pesar de las continuas presiones internas y los retos en materia comercial y geopolítica.

La agencia de calificación señaló que es probable ​que el ⁠crecimiento de las exportaciones se modere, ‌pero que la competitividad de ⁠China debería amortiguar la ⁠desaceleración, lo que permitiría que el crecimiento del PIB se ralentizara sólo de ⁠forma gradual.

El Ministerio de Finanzas de ​China dijo el lunes ‌que valoraba la decisión ‌de la agencia de mantener la ⁠calificación crediticia soberana de China y mejorar su perspectiva, y se comprometió a seguir transformando la estructura ​económica y ‌a reforzar la sostenibilidad fiscal, según un comunicado.

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Los beneficios industriales de China crecieron el mes pasado a su ritmo más rápido ⁠en medio año, lo que pone de relieve una recuperación desigual con un sector manufacturero fuerte, pero un consumo débil, unas exportaciones en desaceleración y unos riesgos crecientes derivados del aumento de los ‌costos y las tensiones en Oriente Medio.

Moody's añadió que las políticas centradas en sectores de alta productividad y un enfoque controlado para resolver la deuda de ‌los gobiernos regionales y locales ayudarían a mejorar la eficiencia del capital, incluso aunque ‌aumente la ⁠deuda pública global.

Con información de Reuters