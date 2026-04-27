Moody's destaca la resistencia de la economía china y cambia la perspectiva a "estable"

La agencia de calificación crediticia Moody's revisó el lunes la perspectiva de China de "negativa" a "estable", citando la solidez económica y fiscal del país a pesar de las continuas presiones internas y los retos en materia comercial y geopolítica.
La agencia de calificación señaló que es probable que el crecimiento de las exportaciones se modere, pero que la competitividad de China debería amortiguar la desaceleración, lo que permitiría que el crecimiento del PIB se ralentizara sólo de forma gradual.
El Ministerio de Finanzas de China dijo el lunes que valoraba la decisión de la agencia de mantener la calificación crediticia soberana de China y mejorar su perspectiva, y se comprometió a seguir transformando la estructura económica y a reforzar la sostenibilidad fiscal, según un comunicado.
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Los beneficios industriales de China crecieron el mes pasado a su ritmo más rápido en medio año, lo que pone de relieve una recuperación desigual con un sector manufacturero fuerte, pero un consumo débil, unas exportaciones en desaceleración y unos riesgos crecientes derivados del aumento de los costos y las tensiones en Oriente Medio.
Moody's añadió que las políticas centradas en sectores de alta productividad y un enfoque controlado para resolver la deuda de los gobiernos regionales y locales ayudarían a mejorar la eficiencia del capital, incluso aunque aumente la deuda pública global.
Con información de Reuters