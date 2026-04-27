El Gobierno estableció el aumento del agua hasta agosto: de cuánto será

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso una moderación en el esquema de aumentos tarifarios de AySA en el AMBA, y estableció que las boletas de agua y cloacas podrán subir hasta un máximo de 3% mensual entre mayo y agosto de 2026. La medida modifica el cronograma vigente hasta ahora, que hasta abril contemplaba incrementos de hasta 4% por mes.

La resolución se enmarca en el proceso de convergencia tarifaria iniciado tras el congelamiento parcial aplicado durante 2025, cuando el Gobierno había limitado las actualizaciones mensuales al 1%. Desde enero de este año comenzó una recomposición gradual para acercar las tarifas al esquema originalmente aprobado en 2024.

Ahora, el ERAS resolvió extender ese proceso, pero con una desaceleración del ritmo de subas para amortiguar el impacto sobre los usuarios, de modo que aumentará un 3% entre mayo y agosto, en lugar del 4% que rigió entre enero y abril.

Según el texto oficial, el nuevo tope de 3% mensual regirá siempre que la fórmula automática de actualización arroje un valor superior. Si el cálculo oficial resultara menor, se aplicará el porcentaje más bajo.

La empresa había solicitado continuar con el sendero de aumentos de hasta 4% mensual hasta cerrar la brecha tarifaria pendiente. Según su presentación, todavía existía un atraso del 12,26% en abril respecto del nivel tarifario pleno previsto por el esquema aprobado en 2024. Sin embargo, el ente regulador optó por una alternativa más gradual. Con el nuevo ritmo de ajuste, estimó que la convergencia total podría alcanzarse recién en abril de 2027.

La resolución también ratificó la continuidad de la tarifa social y de los descuentos vigentes para sectores vulnerables, con el objetivo de neutralizar el impacto de las subas sobre hogares de menores ingresos.

El Gobierno habilita una suba del 50% en el recargo del gas

El presidente, Javier Milei, autorizó al Ministerio de Economía a incrementar o reducir hasta en un 50% el recargo del gas destinado al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales, que es actualmente del 7,5%, a través del Decreto 266/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

De esta forma, desde ahora la cartera económica contará con la facultad directa de modificar el recargo que abonan todos los usuarios de gas del país para sostener los subsidios residenciales. Si Economía aplicara la suba máxima habilitada del 50%, el cargo sobre el precio del gas en boca de pozo podría pasar del 7,5% al 11,25%.

La medida alcanza al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565, que actualmente se financia con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).