Por Foo Yun ​Chee

BRUSELAS, 11 mayo (Reuters) - Las autoridades de competencia de la UE propusieron el lunes ‌reformar las normas ‌sobre ayudas estatales para los aeropuertos más pequeños, alegando los objetivos de descarbonización de Europa y la crisis energética, como parte de la primera revisión de la normativa de transporte aéreo de la UE en ​más de ⁠una década.

La Comisión Europea ha indicado que ‌las partes interesadas tienen hasta el ⁠11 de junio para ⁠presentar sus comentarios antes de que se decida si se sigue adelante o se introducen ⁠más cambios.

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"La propuesta de hoy garantiza ​que la financiación pública se ‌destine donde más se necesita, ‌al tiempo que asegura la igualdad ⁠de condiciones en el mercado único", dijo en un comunicado la comisaria de Competencia de la UE, Teresa Ribera.

Según el plan, ​los ‌aeropuertos con hasta 3 millones de pasajeros al año podrán recibir ayudas a la inversión vinculadas a condiciones ecológicas a la hora de crear nueva ⁠capacidad, frente a los 5 millones de pasajeros que se permitían anteriormente.

Los aeropuertos con entre 500.000 y 1 millón de viajeros anuales podrán recibir ayudas de funcionamiento durante un período transitorio de cinco años para ayudarles a recuperarse ‌de los recientes retos y recuperar la rentabilidad.

Los aeropuertos con menos de 500.000 pasajeros al año no necesitarán la aprobación previa de la UE para recibir ayudas de funcionamiento del ‌Gobierno.

Los reguladores también tienen previsto eliminar las ayudas de puesta en marcha para nuevas rutas, ‌alegando que ⁠las aerolíneas deben asumir el riesgo.

Se espera que las normas renovadas entren ​en vigor en el primer trimestre de 2027.

Con información de Reuters