De qué trata y reparto de "Marty, Life is Short", la película que es tendencia en Netflix

Netflix estrena un nuevo documental sobre Marty Short. (Crédito de foto: Netflix)

Netflix acaba de lanzar Marty, Life is Short, un documental que se sumerge en la dualidad de uno de los comediantes más queridos de la industria. Dirigida por Lawrence Kasdan, la obra no es solo un repaso por los grandes éxitos de Martin Short, sino un retrato íntimo que explora cómo el humor ha sido su principal mecanismo de defensa y supervivencia. A través de material de archivo inédito y videos caseros, la producción equilibra las carcajadas con los momentos más sombríos de su vida personal, demostrando que, para Short, la comedia y la tragedia caminan siempre de la mano.

Trama y elenco del documental "Marty, Life is Short"

Martin Short es un pilar de la comedia estadounidense. Desde sus inicios en el grupo canadiense Second City y su paso por SCTV y Saturday Night Live, construyó un universo de personajes inolvidables como Jiminy Glick. Sin embargo, detrás de esa energía inagotable hay una historia marcada por la pérdida: perdió a su hermano mayor y a sus padres antes de los 20 años, y más tarde a su esposa Nancy Dolman. Recientemente, enfrentó la muerte de su amiga Catherine O’Hara y de su hija Katherine, quien se suicidó a los 42 años. El documental muestra cómo después de enfrentar dolores tan profundos, el miedo a que el público no se ría resulta insignificante.

El filme cuenta con una lista de entrevistados que son, en esencia, su familia elegida. Sobresale su eterno colaborador Steve Martin, con quien comparte una química legendaria, además de figuras como Eugene Levy, Tom Hanks, Ron Howard, Billy Crystal y su compañera en Only Murders in the Building, Selena Gomez. Un momento particularmente emotivo es la inclusión de la última entrevista grabada por la fallecida Catherine O’Hara, a quien la película está dedicada. Incluso Jiminy Glick aparece para cuestionar, con su ácido estilo, por qué alguien querría hacer un documental sobre "todo el mundo".

Marty Short y Nancy Dolman. (Crédito de foto: Netflix)

El estreno de un documental sobre Martin Short

Este documental llega ahora para celebrar las cinco décadas de trayectoria del comediante, y por la insistencia de Kasdan, quien tuvo que persuadir a un Short inicialmente reacio. La producción se vuelve necesaria hoy porque ofrece un mensaje de resiliencia en tiempos difíciles; es un testimonio sobre cómo elegir la alegría frente a la adversidad y cómo compartir el talento propio puede ser un acto de generosidad terminal.

En un año de pérdidas personales devastadoras para el actor, Marty, Life is Short llega a Netflix como un recordatorio de que, aunque la vida sea breve, el legado de la risa es permanente.