La Armada de EEUU recurre a empresa de IA Domino para buscar soluciones contra minas iraníes

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea del cuartel general militar de Estados Unidos, el Pentágono

La Armada de Estados Unidos está reforzando sus capacidades de inteligencia artificial para localizar minas iraníes en el estrecho de Ormuz, ‌una de las rutas ‌marítimas más importantes del mundo, según revela un contrato adjudicado recientemente.

El presidente Donald Trump ha dicho que la Marina de Estados Unidos está retirando las minas iraníes del estrecho, una ruta marítima vital para el transporte de petróleo, cuya interrupción supone una amenaza cada vez mayor para la economía mundial. La búsqueda de explosivos submarinos podría llevar meses, a ​pesar del frágil alto ⁠el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El contrato, de hasta 100 ‌millones de dólares, adjudicado a la empresa de inteligencia ⁠artificial Domino Data Lab de San Francisco ⁠podría acelerar este proceso con un software capaz de enseñar a los drones submarinos a identificar nuevos tipos de minas en cuestión de días.

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"La ⁠búsqueda de minas solía ser una tarea para los barcos", afirmó ​Thomas Robinson, director de operaciones de Domino, en ‌una entrevista con Reuters. "Se está convirtiendo ‌en una tarea para la IA. La Marina está pagando por ⁠la plataforma que le permite entrenar, gestionar y desplegar esa IA a la velocidad requerida para las aguas disputadas que bloquean el comercio mundial y ponen en peligro a los marineros".

La semana pasada, la Armada ​de Estados ‌Unidos adjudicó un contrato de hasta 99,7 millones de dólares para ampliar el papel de Domino como columna vertebral de IA del Proyecto AMMO de la Armada —Aprendizaje Automático Acelerado para Operaciones Marítimas—, un programa destinado a hacer que la detección de ⁠minas submarinas sea más rápida, más precisa y menos dependiente de los marineros humanos.

El software integra datos de múltiples tipos de sensores, incluidos el sonar de barrido lateral y los sistemas de imágenes visuales, y permite a la Armada supervisar el rendimiento de diversos modelos de detección de IA sobre el terreno, identificar fallos y aplicar correcciones para mejorar el rendimiento.

El núcleo del ‌argumento de Domino —y la apuesta de la Armada— es la velocidad. Antes de la participación de la empresa, actualizar los modelos de IA que impulsan los vehículos submarinos no tripulados (UUV) de la Armada para reconocer minas nuevas o nunca vistas antes podía llevar hasta seis meses. Domino afirma que ‌ha reducido ese ciclo a unos pocos días.

Robinson ilustró la relevancia para la crisis de Oriente Medio: "Si hubiera UUV en el mar Báltico entrenados para detectar ‌minas rusas y ⁠luego fuera necesario desplegarlos en el estrecho de Ormuz para detectar minas iraníes, con la tecnología de Domino, la ​Armada podría estar lista en una semana en lugar de un año".

Un portavoz de la Armada no pudo hacer comentarios de inmediato.

Con información de Reuters