Confirmado: para cuántos boletos de colectivos y subtes alcanza el saldo negativo de la SUBE con los aumentos de mayo 2026

Cuántos viajes se pueden hacer en transporte público con el saldo negativo de la Tarjeta SUBE.

Con el inicio de mayo 2026, los nuevos aumentos en las tarifas del transporte público impactan en el bolsillo de los trabajadores. Frente a este escenario, se generó una duda recurrente para millones de usuarios en el AMBA: ¿para cuánto alcanza hoy el saldo negativo de la Tarjeta SUBE en colectivos, subtes y trenes?

Tras los últimos aumentos, el saldo negativo de la SUBE quedó muy desfasado respecto al costo de los viajes, al punto de que en servicios como el subte ya no es posible viajar si la tarjeta está en cero. Sin embargo, todavía existe un "mecanismo de supervivencia" para quienes combinan transportes en colectivos o trenes: gracias a la Red SUBE, es posible estirar ese remanente para cubrir hasta tres tramos.

A continuación, el detalle actualizado de los límites para colectivos y trenes, y la guía definitiva para no quedarse a pie este mes.

Para cuántos boletos alcanza el saldo negativo de la Tarjeta SUBE para viajes en transporte público en mayo 2026:

Colectivos (AMBA)

El saldo negativo para colectivos es de $1.400 .

para colectivos es de . SUBE Registrada : te alcanza para 1 solo boleto de cualquier tramo (el mínimo en CABA es de $753,74 y en Provincia es de $918,35). No llega a cubrir dos boletos mínimos en ninguna de las dos jurisdicciones.

: te alcanza para 1 solo boleto de cualquier tramo (el mínimo en CABA es de $753,74 y en Provincia es de $918,35). No llega a cubrir dos boletos mínimos en ninguna de las dos jurisdicciones. SUBE SIN Registrar: no te alcanza ni para un viaje. El boleto mínimo para tarjetas sin nominalizar arranca en $1.198,64 (CABA) y $1.460,18 (Provincia).

Colectivos del AMBA.

Trenes

El saldo negativo para las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín y Belgrano es de $650 .

es de . Para qué alcanza: al igual que en los colectivos, solo cubre 1 boleto mínimo (que ronda los $650 en mayo).

Los trenes del AMBA.

Subte

El saldo negativo es de $1.400, pero el boleto de subte aumentó a $1.490 .

. El inconveniente: si tenés la tarjeta en $0, no podés pasar, ya que el costo del viaje supera el margen de deuda permitido. Necesitás tener al menos $90 de saldo positivo para poder usar el negativo completo.

Los molinetes de los subtes.

Tabla comparativa para saber para qué te alcanza el saldo negativo de la SUBE en mayo 2026

Transporte Saldo Negativo ¿Cuántos boletos? Colectivo (CABA) $1.400 1 viaje (sobran ~$646) Colectivo (PBA) $1.400 1 viaje (sobran ~$481) Trenes $650 1 viaje (justo) Subte $1.400 0 viajes (el boleto cuesta $1.490)

Qué pasa con la Red SUBE: cuántos viajes se pueden hacer con la Tarjeta SUBE Registrada

Colectivos

Si tu tarjeta queda en $0 y subís al primer colectivo, se activa el saldo negativo.

Primer Colectivo: pagás el boleto mínimo ($753,74). Tu saldo queda en -$753,74.

pagás el boleto mínimo ($753,74). Tu saldo queda en -$753,74. Segundo Colectivo (antes de las 2 horas): se aplica el 50% de descuento. En lugar de $753,74, pagás $376,87.

se aplica el 50% de descuento. En lugar de $753,74, pagás $376,87. Resultado Final: tu saldo negativo total queda en -$1.130,61.

Como el límite negativo es de $1.400, te sobran $269,39. Es decir que podrías incluso tomar un tercer colectivo (donde el descuento es del 75%). Ese tercer boleto te costaría solo $188,43.

Tarjeta SUBE.

Trenes

El saldo negativo para trenes en mayo 2026 es de $650. Por ende, alcanza solamente para tomar un solo tren para pagar tan sólo un boleto mínimo.

Cuáles son los medios de transporte que mantienen el beneficio de la Red SUBE

De acuerdo a lo que tiene publicado el Gobierno Nacional en las preguntas frecuentes de la Red Sube, estos son los medios de transporte que mantienen el beneficio: