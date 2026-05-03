Independiente fue mucho más que San Lorenzo y lo venció en el Gasómetro

Independiente sufrió de más de lo esperado, pero le ganó esta noche 2-1 a San Lorenzo, en condición de visitante, en un cotejo de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, aunque finalmente ambos se clasificaron para los play off.

En el estadio Pedro Bidegaín, el ´Rojo´ abrió el marcador con el gol del uruguayo Matías Abaldo a los 16 minutos de juego mientras que el chileno Maximiliano Gutiérrez amplió la ventaja a los 10 minutos del segundo tiempo. Ya a los 27 minutos, Ezequiel Herrera descontó para el ´Ciclón´, que tuvo la expulsión de Alexis Cuello a los 49 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Quinteros alcanzó los 24 puntos, escaló a la quinta posición y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura. Por su parte, el equipo de Gustavo Álvarez tuvo su primera derrota bajo la dirección técnica del ex Universidad de Chile y finaliza esta fase regular en el séptimo lugar con 22 puntos.

El equipo visitante logró abrir el marcador a los 16 minutos de juego con el gol deAbaldo: tras un gran pivoteo del paraguayo Gabriel Ávalos, el delantero chileno Maximiliano Gutiérrez desbordó por la derecha y metió el buscapié al segundo palo para el ex Gimnasia La Plata que definió y marcó el 1-0.

Ya en el complemento, a los 10 minutos, el ´Rojo´ amplió la ventaja con el gol del chileno Gutiérrez. Con la defensa adelantada de San Lorenzo, el defensor Lautaro Montenegro perdió la pelota con Santiago Montiel y este se la sirvió al uruguayo Abaldo para que se fue en 2 contra 1 con el colombiano Jhohan Romaña y tocó a su derecha para el ex Huachipato que definió por debajo del arquero José Devecchi y puso el 2-0.

A los 27 minutos, Ezequiel Herrera descontó para San Lorenzo, en una carambola en el área, el defensor remató en el área chica pero el arquero Rodrigo Rey se la tapó, dando el rebote y dejandoséla servida para Herrera que pateó y, con suspenso, puso el 1-2. Luegp, el local siguió buscando pero la defensa de Independiente le cerró todos los caminos.

Sobre el final del partido, a los 49 minutos, el delantero Alexis Cuello vio la segunda tarjeta amarilla en San Lorenzo por simular una falta y se fue expulsado.