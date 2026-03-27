Horas después de que la Justicia de Estados Unidos anule la condena contra Argentina por la expropiación de YPF, el presidente Javier Milei dará esta noche una cadena nacional grabada desde Casa Rosada.

El mensaje presidencial tiene horario a confirmar, según confirmaron a El Destape desde Presidencia. Se especula que su discurso gire en torno al reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York, que validó la redacción de la ley 26.741 de nacionalización de YPF.

En un primer momento, desde Casa Rosada informaron que la cadena de Milei sería a las 20. Sin embargo, poco tiempo después modificaron el horario y afirmaron que sería a las 19. Se especula que uno de los motivos de este repentino cambio de hora fue por la cercanía que tendría con el amistoso que a las 20.15 va a disputar la Selección Argentina de fútbol contra Mauritania.

El motivo de la cadena

Esta mañana se conoció que la Justicia de Estados Unidos anuló la condena contra Argentina por el caso YPF y ordenó a la jueza de primera instancia, Loretta Preska, que emita un nuevo fallo. De este modo, el país se evita tener que pagar al corto plazo unos 16.000 millones de dólares.

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones, la cual argumentó que la ley de nacionalización de la empresa está por encima de los reclamos que puedan efectuar los accionistas de YPF.

Según la jueza de primera instancia Loretta Preska, la Argentina violó en 2012 el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof. Sin embargo, este argumento es el que fue rechazado por la Cámara de segunda instancia.

"Aun suponiendo que los Estatutos crearan un contrato bilateral, las reclamaciones de los Demandantes por incumplimiento contractual y daños y perjuicios están excluidas por la ley pública de la República que rige la expropiación", señaló la Cámara de Apelaciones, según el fallo.

Qué dijo Kicillof

Por su lado, Kicillof también celebró el fallo, aseguró que la resolución "deja en evidencia años de mentiras" en torno a la nacionalización de la petrolera y cuestionó las críticas que calificaron el proceso como técnicamente incorrecto.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que durante años se instaló un "relato impulsado por los fondos buitres" para cuestionar la decisión de estatizar la compañía y obtener beneficios económicos.