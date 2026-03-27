Caso YPF: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena a Argentina

La Justicia de Estados Unidos anuló, este viernes, la condena contra Argentina por el caso YPF y le ordenó a la jueza de primera instancia, Loretta Preska, que emita un nuevo fallo. De este modo, el país se evita tener que pagar al corto plazo unos 16.000 millones de dólares.

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York, la cual argumentó que la ley de nacionalización de la empresa está por encima de los reclamos que puedan efectuar los accionistas de YPF.

Según la jueza de primera instancia Loretta Preska, la Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof. Sin embargo, este argumento es el que fue rechazado por la Cámara de segunda instancia.

"Aun suponiendo que los Estatutos crearan un contrato bilateral, las reclamaciones de los Demandantes por incumplimiento contractual y daños y perjuicios están excluidas por la ley pública de la República que rige la expropiación", señaló la Cámara de Apelaciones en ese sentido, según el fallo.

De este modo, la justicia estadounidense validó la redacción de la ley 26.741 de nacionalización de YPF, impulsada por Kicillof en 2012 durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Al mismo tiempo, dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, ya que la empresa no fue parte del juicio.

Además, el mismo fallo destacó que "según el derecho civil argentino, los Estatutos no crearon promesas bilaterales que generaran una obligación contractual por parte de la República hacia los demás accionistas de YPF, incluidos los Demandantes".

No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana. El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los 16.000 millones de dólares.

Tras conocerse el fallo, el presidente, Javier Milei, destacó que "es un día muy especial para la Argentina y un día de mucha alegría”, según dijo en un discurso que brindó en el Centro de Formación de Capital Humano. “Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares” (sic), subrayó.

"La resolución constituye un hito clave en la estrategia jurídica del Estado argentino y refuerza el rumbo adoptado por el Gobierno nacional en materia de defensa del patrimonio público y ordenamiento económico", resaltó el comunicado de la Casa Rosada.

Juicio por YPF: el apoyo de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos había manifestado, a inicios de marzo, su respaldo a la Argentina en la causa judicial por la expropiación de YPF. Lo hizo a través de un memorándum presentado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en apoyo a una medida de urgencia solicitada por el Estado argentino para suspender la etapa de discovery posterior al fallo.

Según la postura de la administración de Donald Trump, los requerimientos impulsados por los demandantes y avalados por la jueza Loretta Preska resultan “demasiado invasivos”.

La presentación buscaba, justamente, respaldar el pedido argentino para frenar la entrega de documentación, la posible aplicación de sanciones y la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026. Pero luego, el 18 de marzo pasado, la Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

En ese sentido, la Cámara de Apelaciones de Nueva York había dispuesto que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional, tal como ocurrió hoy.