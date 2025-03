Sorpresa en la música por el anuncio histórico de Los Pericos después de 8 años: "Entendimos"

El anuncio de Los Pericos que sorprendió a los fanáticos.

Los Pericos es una de las bandas históricas de la música argentina que desde sus inicios en 1986, cosechó éxitos a través de sus canciones. El grupo, liderado en primera instancia por Bahiano hasta que se fue en 2004 y llegó Juanchi Baleirón, realizó un anuncio importante después de ocho años que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente de la cultura.

Son muchas las bandas que dejaron su huella en la cultura popular a lo largo de los años. Una de ellas es Los Pericos, aún vigente en la música a través de una intensa vorágine de actividades marcadas por la seguidilla de recitales que tienen por año. En horas de la noche del miércoles 26 de marzo, utilizaron todos sus canales oficiales para hacer un anuncio importante en su carrera.

Los Pericos tocarán el 16 de agosto en el Teatro Gran Rex.

Es que lanzaron una nueva canción después de ocho años llamada Inmortal en colaboración con el artista mexicano Sabino y causó furor en el público. Lo último que había sacado la banda fue el disco Viva Pericos en 2022, un álbum de canciones clásicas de Latinoamérica. El tema en cuestión es una celebración del amor eterno, de aquellas conexiones que permanecen intactas con el tiempo y de volverse a elegir. Con una melodía pegadiza y el sonido distintivo de Los Pericos, el tema formará parte de su próximo álbum.

"Ya conocíamos a Sabino como artista, pero cuando compartimos con él un festival en Querétaro entendimos que era la canción justa para hacer juntos. Le propusimos que sea libre y aportó su arte y musicalidad que elevó el tema a otro nivel", indicó la banda, que se presentará el 16 de agosto en el Teatro Gran Rex, con entradas a la venta próximamente. "Un sueño hecho realidad: Si le hubiera contado al Sabino de 15 años que algún día haría una canción con Los Pericos, no me habría creído. Es más, probablemente me habría reído y dicho: "Sí, cómo no". Pero aquí estamos. El reggae siempre ha sido un género muy especial para mí", expresó Sabino.

Preocupación por lo que pasó con el cantante de Los Charros en pleno recital: "Un loquito"

Un insólito momento tuvo lugar en un recital de Los Charros este fin de semana. Precisamente, Omar Rossi, el cantante de de la banda de cumbia, se convirtió en el protagonista de un video viral en redes sociales en donde se lo ve vivir una violenta situación arriba del escenario con una persona presente en el público.

Según publicó la usuaria de TikTok @anitamolina366, Los Charros se presentaron en un show privado donde cantaron con dos mujeres invitadas. Sin embargo, cuando recién empezaban a entonar las primeras estrofas de su canción más conocida, Amores como el nuestro, una persona se subió al escenario y le pegó una cachetada al cantante. Por su puesto que la situación tomó desprevenidos a todos los presentes, pero más que nada a Omar, que no pudo disimular su sorpresa.

Rápidamente, el cantante reaccionó y antes de que la situación se tensara mucho más, una mujer tuve que intervenir para separarlos. "Los Charros estaban cantando con Dani Molina y un loquito entró e hizo esto", fue la descripción del video que empezó a recorrer todas las redes sociales, sin embargo, todavía se desconoce el detrás de esta interna y por qué esta persona reaccionó de esta manera.