Sánchez se queda con menos margen de maniobra mientras se acumulan los casos de corrupción en España

FOTO DE ARCHIVO. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, permanece sentado durante una sesión parlamentaria centrada en la presunta corrupción que involucra a miembros de su partido, en Madrid, España

Por Victoria Waldersee, Javi West Larrañaga y Charlie ​Devereux

MADRID, 29 mayo (Reuters) - Ocho años después de tumbar un Gobierno de centroderecha que se encontraba sumido en la corrupción con la promesa de sanear la política, el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, se está quedando sin margen de maniobra ‌a medida que se acumulan las acusaciones de corrupción ‌contra su partido y su familia.

Aclamado en el extranjero por liberales por plantarle cara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y denunciar las atrocidades en Gaza, en casa Sánchez va a la zaga en las encuestas y está siendo objeto de críticas incluso por parte de sus aliados debido a la serie de casos de corrupción que se están tramitando en los tribunales españoles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El propio Sánchez no ha sido mencionado en ninguno de los casos hasta la fecha y ha afirmado que forman parte de una campaña para expulsarlo del poder.

En España existe una larga tradición de que los dos partidos políticos que se han alternado en el poder aprovechen las palancas del clientelismo que controlan cuando están ​en el Gobierno, dijo Miriam González, abogada ⁠española y fundadora de España Mejor, una plataforma para involucrar a la sociedad civil en la política.

La oficina de Sánchez y el ‌PSOE no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, formación conservadora que ⁠ostentaba el Gobierno que fue derribado en la moción de censura de 2018, ⁠bromeó diciendo que había tantos casos pendientes sobre Sánchez que, cuando la policía registró el miércoles la sede de su Partido Socialista (PSOE), los españoles no tenían ni idea de a qué caso se refería.

Sánchez dijo que su partido estaba cooperando plenamente con la investigación.

INVESTIGADOS VARIOS CONFIDENTES CLAVE DEL ⁠PRESIDENTE

Se está investigando a confidentes clave, entre ellos el número tres de Sánchez en el PSOE y su exministro de Transportes, ​en varios casos relacionados con sobornos por obras públicas, contratos de petróleo y gas, y la ‌adquisición de mascarillas durante la pandemia.

Todos ellos han negado haber cometido ‌irregularidad alguna.

La semana pasada, la Audiencia Nacional de España anunció que abría una investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntamente ⁠liderar una red que se lucraba presionando a las autoridades públicas en nombre de terceros, como la aerolínea Plus Ultra. Él niega las acusaciones.

Ese caso resulta especialmente perjudicial para Sánchez debido al papel de Zapatero como mentor, según Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista y presidente de Freemarket Corporate Intelligence.

"Zapatero es el padre ideológico de Sánchez", afirmó. "Son la cara y la cruz de una misma moneda."

Algunos casos, como el juicio contra el hermano ​de Sánchez, David, y ‌su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, se iniciaron a raíz de denuncias presentadas por el grupo anticorrupción Manos Limpias, cuyo líder tiene vínculos con la extrema derecha.

Esto llevó a Sánchez a quejarse de una "máquina del fango" politizada destinada a socavar su Gobierno, una percepción compartida por los votantes socialistas, según el analista político Eduardo Bayón.

El abogado de David Sánchez pidió el miércoles que se archivara el caso contra él, calificando las acusaciones de "pura invención". Begoña Gómez también ha negado ⁠las acusaciones.

MEDIOS NO DEMOCRÁTICOS

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo el jueves que la avalancha de acciones legales constituía un intento de tumbar al Gobierno "a través de métodos y de formas que no son democráticos".

En marzo, Sánchez era el único líder importante de la UE con una valoración neta positiva, según una encuesta de Polling Europe Euroscope publicada en abril.

Los elogios de los progresistas en el extranjero han servido de poco para impulsar el apoyo a Sánchez en casa, ya que el PP lidera las encuestas con un 31,6% de los votos, frente al 28,1% del PSOE y el 17,7% del partido de extrema derecha Vox, según un análisis de encuestas realizado a principios de mayo por Electrocracia.

El Gobierno ha descartado convocar elecciones antes de que termine ‌su mandato en agosto de 2027 y no parece dispuesto a someterse a un voto de confianza.

Esto deja la moción de censura presentada por los partidos de la oposición como la única vía posible para que estos puedan sacar a los socialistas del poder. Feijóo instó el jueves a los partidos más pequeños que aún apoyan a los socialistas a hacer algo más que "abstenerse del problema".

No obstante, la expulsión del PSOE del Palacio de la Moncloa podría dar paso a un Gobierno del PP que probablemente necesitaría el apoyo de Vox para gobernar. Muchos partidos se muestran reacios a respaldar ‌el regreso de la extrema derecha al poder tras el fin del régimen fascista de Francisco Franco en la década de 1970.

Una fuente del partido independentista catalán Junts dijo que el PP no se había puesto en contacto con ellos para hablar de una moción de censura y que no apoyarían nada ‌que pudiera suponer entregar el poder ⁠al PP y a Vox.

Aitor Esteban, líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV), afirmó que la legislatura había "llegado a su fin", aunque señaló que su partido no apoyaría una moción de censura.

"Estamos ya en un limbo en el que en ​el que hay jueces que mienten, (y) también hay políticos que roban", dijo Gabriel Rufián, líder del partido separatista catalán Esquerra Republicana de Catalunya y aliado ocasional de los socialistas. "La gente (...) está terriblemente decepcionada, y lo que le libra a este Gobierno de caer es que la alternativa es infinitamente peor".

Con información de Reuters