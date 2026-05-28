Canadiense Carney busca una nueva colaboración con EEUU, mientras el mundo sufre un "quiebre"

FOTO DE ARCHIVO: El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, visita Washington, D.C.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, hizo un llamamiento ‌a una "nueva alianza" ‌con Washington para "ayudar a que Estados Unidos vuelva a ser grande", en un discurso el jueves en Nueva York.

Carney dijo que, aunque el mundo está atravesando un "quiebre" a medida ​que Estados Unidos ⁠transforma sus relaciones comerciales, colaborar ‌estrechamente con Canadá en sectores ⁠específicos, como el aluminio, ⁠los automóviles y los minerales críticos, fortalecerá a ambos países.

En medio de una ⁠guerra comercial con Estados Unidos, ​Carney se ha comprometido ‌a duplicar las exportaciones ‌canadienses a otros mercados en la ⁠próxima década y ha firmado más de 20 acuerdos económicos y de seguridad en el último ​año.

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Tras las ‌amenazas del presidente Donald Trump de anexionar Canadá como el estado número 51, Carney describió los lazos de Canadá con ⁠Estados Unidos como "debilidades que debemos corregir".

En enero, Carney se refirió a la "hegemonía estadounidense" en un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, afirmando que una mayor integración con ‌las grandes potencias creaba "vulnerabilidades que podían ser explotadas".

En Nueva York, sin embargo, el primer ministro adoptó un tono más conciliador, describiendo a Estados Unidos como "el país ‌más dinámico, resiliente e inventivo que el mundo haya conocido jamás".

Carney reconoció que ‌Estados Unidos ⁠y Canadá han tenido disputas, pero siempre han sabido superarlas.

(Reporte ​de Michael Derby en Nueva York y Maria Cheng en Ottawa; edición en español de Javier López de Lérida)