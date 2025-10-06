Inesperado comunicado de Gustavo Cordera: “Para proteger a los productores”

Gustavo Cordera hizo un inesperado anuncio en medio de su gira.

Gustavo Cordera volvió a quedar en el centro de la polémica. Luego de que se suspendieran sus recitales en distintas provincias, el cantante publicó un video en sus redes sociales para aclarar la situación y explicar su decisión. Esto se dio en medio de su regreso a los escenarios que generó mucha controversia.

“Paraná fue cancelado y no sabemos por quién. Tres días antes del concierto devolvieron las entradas. La verdad es que siento que no tenemos las garantías institucionales ni legales para poder seguir tocando. Para protegernos nosotros y para protegerlos a ustedes decidí reprogramar todos los conciertos: el de San Francisco, el de Neuquén, el de Bahía Blanca, el de Caleta Olivia también. Y todos aceptaron”, expresó el exlíder de Bersuit Vergarabat en el comunicado grabado.

En el video, Cordera aseguró que la decisión busca “proteger a los productores” y evitar situaciones de conflicto similares a las que se vivieron en Entre Ríos y Córdoba, donde grupos autoconvocados realizaron manifestaciones frente a los espacios donde tenía programadas sus actuaciones.

El músico confirmó además que, por el momento, mantiene en pie su presentación en Buenos Aires: “Lo que sí se hace, porque es mi casa desde el año 92, es Obras, el 1º de noviembre. Ese va a ser un espacio donde vamos a poner toda la energía, todas las canciones y todo el amor que nos tenemos. En ese lugar nos haremos sentir”, afirmó.

Las protestas que derivaron en la suspensión de los shows

El pasado viernes, un grupo de militantes feministas se concentró frente al Teatro Municipal de Paraná, donde Cordera tenía previsto actuar. Luego de conocerse la cancelación del show, la Asamblea Feminista MLTTN celebró en redes sociales: “Cuando supimos que el show se canceló festejamos, porque significa otro logro: el de saber que nuestra marea sigue viva y que volvimos a sacudir ese poder hegemónico. Que sepan que estamos organizades, para que el mundo sea un lugar menos hostil para nuestras infancias travitas, tortas y no binarias”.